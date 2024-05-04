РФ стягує війська до Часового Яру та Іванівського: у ЗСУ розповіли про найгарячіші точки

Росіяни прагнуть атакувати до надходження українським військовим допомоги від Штатів. Авіація та артилерія вдень і вночі працюють на лінії бойового зіткнення, ворог хоче створити умови для наступу на Слов'янськ, каже речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Росія стягує додаткові війська до міста Часів Яр і села Іванівське Донецької області. Окупантам важливо встигнути захопити Часів Яр до надходження ЗСУ американської допомоги, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", підполковник Назар Волошин.

Два зазначених вище населених пункти є найгарячішими точками на фронті. При цьому росіяни намацують ділянки, де зможуть розвинути успіх і стягують туди резерви. ЗС РФ наступають у районі Білогорівки та Роздолівки, намагаються прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для наступу на Слов'янськ, вказує військовий.

Волошин додав, що просування противника вдалося зупинити. Сили оборони України контролюють обстановку навколо міста Часів Яр. Окупанти застосовують авіацію та артилерію, активні бої тривають вдень і вночі.

Російські війська не війшли в Часів Яр. Карта DeepState

"Їм було б дуже важливо зайняти Часів Яр, до того, як нам надійде закордонна допомога. Тобто, коли в нас припиниться певний дефіцит боєприпасів", — зауважив речник ОСУВ "Хортиця".

Також росіяни хочуть повернути під контроль Кліщіївку.

Волошин спростував дезінформацію російських пропагандистів про захід підрозділів ЗС РФ у Часів Яр. Територіальних успіхів останніми днями ворог не мав. Щоб захопити місто, російська армія намагається обійти його по флангах через Богданівку та Іванівське.

Противник прагне прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута, але поки що окупанти не перетнули канал "Сіверський Донець-Донбас".

Зазначимо, що ЗС РФ збільшили інтенсивність авіаударів по Часовому Яру. Якщо раніше по місту прилітало 20-30 КАБів на день, то зараз цифра наближається до 40, говорив речник ОСУВ "Хортиця".

Журналісти агентства Аssociated Press раніше показали кадри з Часового Яру, зняті дроном. Фактично, у місті не залишилося цілих будівель.