РФ стягивает войска к Часовому Яру и Ивановскому: в ВСУ рассказали о самых горячих точках

Россияне стремятся атаковать до поступления украинским военным помощи от Штатов. Авиация и артиллерия днем и ночью работают на линии боевого соприкосновения, враг хочет создать условия для наступления на Славянск, говорит спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Россия стягивает дополнительные войска к городу Часов Яр и селу Ивановское Донецкой области. Оккупантам важно успеть захватить Часов Яр до поступления ВСУ американской помощи, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица", подполковник Назар Волошин.

Два указанных выше населенных пункта являются самыми горячими точками на фронте. При этом россияне нащупывают участки, где смогут развить успех и стягивают туда резервы. ВС РФ наступают в районе Белогоровки и Раздоловки, пытаются прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для наступления на Славянск, указывает военный.

Волошин добавил, что продвижение противника удалось остановить. Силы обороны Украины контролируют обстановку вокруг города Часов Яр. Оккупанты применяют авиацию и артиллерию, активные бои идут днем и ночью.

Российские войска не вошли в Часов Яр. Карта DeepState

"Им было бы очень важно занять Часов Яр, до того, как нам поступит зарубежная помощь. То есть, когда у нас прекратится определенный дефицит боеприпасов", — заметил спикер ОСГВ "Хортица".

Также россияне хотят вернуть под контроль Клещиевку.

Волошин опроверг дезинформацию российских пропагандистов о заходе подразделений ВС РФ в Часов Яр. Территориальных успехов в последние дни враг не имел. Чтобы захватить город, российская армия пытается обойти его по флангам через Богдановку и Ивановское.

Противник стремится прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, но пока оккупанты не пересекли канал "Северский Донец-Донбасс".

Отметим, что ВС РФ увеличили интенсивность авиаударов по Часовому Яру. Если раньше по городу прилетало 20–30 КАБов в день, то сейчас цифра подходит к 40, говорил спикер ОСУВ "Хортица".

Журналисты агентства Аssociated Press ранее показали кадры из Часового Яра, снятые дроном. Фактически, в городе не осталось целых зданий.