Пытаются захватить высоты: ВСУ рассказали о тактике ВС РФ в Часовом Яру (видео)

Россияне хотят напугать мирных жителей, поэтому они увеличили количество ударов на этом направлении: если до этого их было 20–30 ударов в сутки, то сейчас речь идет об увеличении на 30–40 КАБов в сутки.

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Ситуация в Часовом Яру Донецкой области находится под контролем Сил обороны, однако она все еще сложная, в городе продолжаются бои. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Сейчас ситуация контролируется Силами обороны, она сложная, продолжаются бои. Что касается Часового Яра, то враг не оставляет попыток захватить этот город. Он продолжает уничтожать как Часов Яр, так и окружающие населенные пункты", — пояснил Волошин.

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Он добавил, что российские оккупанты всячески пытаются установить контроль над высотами, на которых стоит город, чтобы в дальнейшем бороться за территории и оттуда наносить удары по Константиновке, Дружковке, Славянску и Краматорску.

По словам Волошина, российским войскам проще обстреливать Часов Яр и в целом Донецкую область из-за близости расположения к границе. Враг для ударов использует различные виды вооружения, в частности авиацию, которая наносит ракетно-бомбовые удары. Причем количество этих ударов увеличилось: если раньше речь шла о 20–30 ударов в сутки, то теперь оно увеличилось на 30–40 КАБов в сутки. Представитель ОСУВ считает, что подобным образом Россия стремится напугать мирных жителей и посеять панику.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин

Бои в районе Часового Яра

В течение последних недель российские войска активизировали штурмы на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются захватить Часов Яр. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, российское командование намерено захватить Часов Яр до 9 мая и таким образом получить хоть какую-то победу на фронте. При этом он добавил, что с целью укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

Впоследствии в Вооруженных силах рассказали, что боевые действия уже происходят в окрестностях Часового Яра, а в самом городе остается около 700 гражданских.

Напомним, что журналисты АР обнародовали кадры из Часового Яра, которые были сняты дроном. На них видны все разрушения, нанесенные городу российскими оккупантами: там не осталось фактически ни одного уцелевшего здания.

Также 1 мая Фокус писал, что, по мнению аналитика немецкого издания BILD Юлиана Репке, полный захват россиянами Часового Яра является лишь вопросом времени.