Намагаються захопити висоти: ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ у Часовому Яру (відео)

Росіяни хочуть налякати мирних жителів, тому вони збільшили кількість ударів на цьому напрямку: якщо до цього було 20–30 ударів на добу, то зараз йдеться про збільшення на 30–40 КАБів за добу.

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Ситуація у Часовому Яру Донецької області перебуває під контролем Сил оборони, проте вона все ще складна, у місті продовжуються бої. Про це в ефірі телемарафону заявив спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Наразі ситуація контролюється Силами оборони, вона складна, тривають бої. Що стосується Часового Яру, то ворог не полишає спроб захопити це місто. Він продовжує знищувати як Часів Яр, так і навколишні населені пункти", — пояснив Волошин.

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Він додав, що російські окупанти всіляко намагаються встановити контроль над висотами, на яких стоїть місто, аби надалі боротися за території та звідти завдавати ударів по Костянтинівці, Дружківці, Слов'янську та Краматорську.

За словами Волошина, російським військам простіше обстрілювати Часів Яр і загалом Донецьку область через близькість розташування до кордону. Ворог для ударів використовує різні види озброєння, зокрема авіацію, яка завдає ракетно-бомбових ударів. Причому кількість цих ударів збільшилася: якщо раніше йшлося про 20–30 ударів на добу, то тепер вона збільшилася на 30–40 КАБів за добу. Речник ОСУВ вважає, що в такий спосіб Росія прагне налякати мирних жителів та посіяти паніку.

Спікер ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин

Бої в районі Часового Яру

Впродовж останніх тижнів російські війська активізували штурми на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються захопити Часів Яр. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російське командування має намір захопити Часів Яр до 9 травня і в такий спосіб здобути бодай якусь перемогу на фронті. Водночас він додав, що з метою зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ.

Згодом у Збройних силах розповіли, що бойові дії вже відбуваються на околицях Часового Яру, а у самому місті залишається приблизно 700 цивільних.

Нагадаємо, що журналісти АР оприлюднили кадри з Часового Яру, які були зняті дроном. На них видно всі руйнування, завдані місту російськими окупантами: там не залишилося фактично жодної вцілілої будівлі.

Також 1 травня Фокус писав, що, на думку аналітика німецького видання BILD Юліана Рьопке, повне захоплення росіянами Часового Яру є лише питанням часу.