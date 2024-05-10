За якої умови ЗСУ можуть втратити Красногорівку на Донеччині: пояснення експерта
ЗС РФ зайшли у південну частину міста, і наразі бої точаться на території місцевого вогнетривкого заводу. Населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.
На Донеччині тривають бої за місто Красногорівка. На цей момент є варіанти, коли ЗСУ можуть втратити контроль над містом. Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
За його словами, Сили оборони у більш вигідному положенні, оскільки їм допомагає рельєф місцевості, але у випадку браку боєприпасів та ресурсів ситуація може ускладнитися.Важливо
"Якщо ми втратимо "промку" (територію вогнетривкого заводу, — ред.), ми можемо втратити весь населений пункт. Питання ресурсів залишається ключовим, якщо їх не буде, значить ми й надалі отримуватимемо погані новини з фронту", — додав експерт.
Зазначається, що ЗС РФ вже понад 2 місяці штурмують Красногорівку — найближче до Донецька місто, щоб в подальшому відкрити шлях до Курахового. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони. Противник зайшов у південну частину, бої точаться на території місцевого вогнетривкого заводу.
Нагадаємо, що 8 травня повідомлялося, що штурмові групи РФ зайшли у місто Красногорівка у Донецькій області, але нині заблоковані Силами оборони.
Раніше аналітики DeepState повідомили про успіхи ЗС РФ у Красногорівці. У Генштабі ЗСУ інформацію не підтверджували, але заявляли про стримування ворога в цьому районі.