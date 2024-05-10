При каком условии ВСУ могут потерять Красногоровку в Донецкой области: объяснение эксперта

ВС РФ зашли в южную часть города, и сейчас бои идут на территории местного огнеупорного завода. Населенный пункт находится под контролем ВСУ.

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В Донецкой области продолжаются бои за город Красногоровка. На данный момент есть варианты, когда ВСУ могут потерять контроль над городом. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, Силы обороны в более выгодном положении, поскольку им помогает рельеф местности, но в случае нехватки боеприпасов и ресурсов ситуация может осложниться.

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Захватили ли ВС РФ Красногоровку: что происходит на этом участке фронта (карта)

"Если мы потеряем "промку" (территорию огнеупорного завода, — ред.), мы можем потерять весь населенный пункт. Вопрос ресурсов остается ключевым, если их не будет, значит мы и в дальнейшем будем получать плохие новости с фронта", — добавил эксперт.

Отмечается, что ВС РФ уже более 2 месяцев штурмуют Красногоровку — ближайший к Донецку город, чтобы в дальнейшем открыть путь к Курахово. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Противник зашел в южную часть, бои идут на территории местного огнеупорного завода.

Напомним, что 8 мая сообщалось, что штурмовые группы РФ зашли в город Красногоровка в Донецкой области, но сейчас заблокированы Силами обороны.

Ранее аналитики DeepState сообщили об успехах ВС РФ в Красногоровке. В Генштабе ВСУ информацию не подтверждали, но заявляли о сдерживании врага в этом районе.