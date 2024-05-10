"Війна високої інтенсивності": у Зеленського відповіли, коли ЗСУ зламають лінію фронту

Радник голови ОП Михайло Подоляк підтвердив, що Росія має ініціативу на передовій та встигла накопичити ресурси. Однак, з його слів, така ситуація — ненадовго.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 10 травня відповів, чи дійсно є затримки у доставленні військової допомоги Україні та чи надає це Росії "вікно можливостей". Про це відомо з його інтерв’ю в ефірі телемарафону.

Подоляк підтвердив, що логістика "складна", адже йдеться про інші кількісні рівні обсягів зброї, необхідної на полі бою.

"Все ж таки війна високої інтенсивності й вкрай затратна у питанні амуніції", — підкреслив він.

Радник закликав українців "дочекатись, коли це все буде мати трохи інший вигляд". Він пояснив, що одразу після виділення коштів ситуація на фронті радикально змінитись не може. Це пояснюється "інерційністю".

"Росія довго накопичувала ресурс — нагадаю, практично пів року 2023-го, і почала його використовувати активно пізньої осені 2023-го. Продовжує ще цей ресурс сьогодні використовувати — накопичений. Так само Україна буде мати певну логістику, певне накопичення ресурсу і поступово буде ламати лінію фронту, перехоплювати знову ж таки ініціативу", — зазначив Подоляк.

Він висловив думку, що представникам Генштабу та головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському треба іноді треба іноді говорити "оптимістичні речі" на противагу заявам про ворожий тиск.

"Зрозуміло, що тиснуть, але треба говорити про те, що це контрольовані ситуації. На цьому етапі війни розуміємо, скільки ресурсу є з тої сторони, готові цей ресурс накопичувати в себе", — запевнив радник.

Він додав, що згодом ситуація по лінії фронту буде інше, але потрібен час.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про зміну ситуації на фронті — з 39:04)

Нагадаємо, 10 травня у Білому домі оголосили, що президент США Джо Байден підписав указ про виділення нового пакету військової допомоги для України. Фокус опублікував список озброєння та техніки, які отримають ЗСУ.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин 10 травня розкрив ймовірну мету активізації ЗС РФ у Харківській області. З його слів, Сили оборони готові реагувати на ворожі провокації.