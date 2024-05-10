"Война высокой интенсивности": у Зеленского ответили, когда ВСУ сломают линию фронта

Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что Россия имеет инициативу на передовой и успела накопить ресурсы. Однако, по его словам, такая ситуация — ненадолго.

Related video

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 10 мая ответил, действительно ли есть задержки в доставке военной помощи Украине и предоставляет ли это России "окно возможностей". Об этом известно из его интервью в эфире телемарафона.

Подоляк подтвердил, что логистика "сложная", ведь речь идет о других количественных уровнях объемов оружия, необходимого на поле боя.

"Все-таки война высокой интенсивности и крайне затратная в вопросе амуниции", — подчеркнул он.

Советник призвал украинцев "дождаться, когда это все будет иметь немного другой вид". Он пояснил, что сразу после выделения средств ситуация на фронте радикально измениться не может. Это объясняется "инерционностью".

"Россия долго накапливала ресурс — напомню, практически полгода 2023-го, и начала его использовать активно поздней осенью 2023-го. Продолжает еще этот ресурс сегодня использовать — накопленный. Так же Украина будет иметь определенную логистику, определенное накопление ресурса и постепенно будет ломать линию фронта, перехватывать опять же инициативу", — отметил Подоляк.

Он выразил мнение, что представителям Генштаба и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому надо иногда говорить "оптимистичные вещи" в противовес заявлениям о вражеском давлении.

"Понятно, что давят, но надо говорить о том, что это контролируемые ситуации. На этом этапе войны понимаем, сколько ресурса есть с той стороны, готовы этот ресурс накапливать у себя", — заверил советник.

Он добавил, что со временем ситуация по линии фронта будет другая, но нужно время.

Интервью с Михаилом Подоляком (об изменении ситуации на фронте — с 39:04)

Напомним, 10 мая в Белом доме объявили, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Фокус опубликовал список вооружения и техники, которые получат ВСУ.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин 10 мая раскрыл вероятную цель активизации ВС РФ в Харьковской области. По его словам, Силы обороны готовы реагировать на вражеские провокации.