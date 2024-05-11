У Міноборони РФ заявили про захоплення 5 сіл у Харківській області: у ЗСУ заперечують (відео, карта)

За даними російського оборонного відомства, окупанти нібито продовжують встановлювати контроль над низкою населених пунктів. Водночас у Силах оборони кажуть, що сіра зона не розширилася й противник отримав відсіч.

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Окупанти могли почати наступ у Харківській області, про який уже багато місяців ходили чутки в мережі. У Міноборони РФ стверджують, що кілька населених пунктів удалося захопити, проте українська сторона це не підтверджує. Фокус зібрав усе, що відомо про ситуацію на півночі Харківської області.

За даними ворожого оборонного відомства, російське угруповання військ "Північ" унаслідок наступальних дій нібито встановило контроль над такими населеними пунктами Харківської області: Борисівка, Огірцеве, Плетенівка, Пильна та Стрілеча.

"Завдали поразки живій силі й техніці 23-ї, 43-ї механізованих бригад ЗСУ, 120-ї, 125-ї бригад тероборони та 15-го прикордонного загону прикордонної служби України в районах населених пунктів Вовчанськ, Веселе, Глибоке, Нескучне та Красне Харківської області", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ заявили про захоплення населених пунктів на Харківщині, але в ЗСУ заперечують Фото: Скриншот

Наступ на Харків: реакція України

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону заявляв, що так звана сіра зона в Харківській області не почала розширюватися, а Сили оборони взагалі не дають росіянам можливості просунутися вглиб області.

"Рішенням командування посилено наші оборонні підрозділи ЗСУ, і воно вже реалізується. Противник локалізований у сірій зоні, вона не розширюється. Однак є питання того, щоб його до кінця знищити й повиловлювати в тих лісопосадках, де він міг сховатися", — заявив Назар Волошин.

Водночас на момент заяви тривали бої в населених пунктах, які вважаються сірою зоною.

На карті OSINT-проєкту DeepState також можна побачити, що населені пункти, про захоплення яких повідомили в Міноборони РФ, продовжують перебувати в сірій зоні.

У Міноборони РФ заявили про захоплення населених пунктів на Харківщині, але в ЗСУ заперечують Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 11 травня в ЗСУ розповіли про ситуацію з російським наступом на півночі Харківської області. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, перед ворогом поставили завдання — відтягнути українські резерви та ресурси.

Також у ISW пояснили, навіщо ЗС РФ пішли в наступ на Харків. За даними аналітиків, російські військові намагаються розпалити паніку серед українських військових, щоб вони перекинули особовий склад і засоби з Донецької та Луганської областей у Харківську область.