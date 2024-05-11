В Минобороны РФ заявили о захвате 5 сел в Харьковской области: в ВСУ отрицают (видео, карта)

По данным российского оборонного ведомства, оккупанты якобы продолжают устанавливать контроль над рядом населенных пунктов. При этом в Силах обороны говорят, что "серая зона" не расширилась и противник получил отпор.

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Оккупанты могли начать наступление в Харьковской области, о котором уже много месяцев ходили слухи в сети. В Минобороны РФ утверждают, что несколько населенных пунктов удалось захватить, однако украинская сторона это не подтверждает. Фокус собрал все, что известно о ситуации на севере Харьковской области.

По данным вражеского оборонного ведомства, российская группировка войск "Север" в результате наступательных действий якобы установила контроль над следующими населенными пунктами Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

"Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили о захвате населенных пунктов на Харьковщине, но в ВСУ отрицают Фото: Скриншот

Наступление на Харьков: реакция Украины

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона заявлял, что так называемая "серая зона" в Харьковской области не начала расширяться, а Силы обороны и вовсе не дают россиянам возможности продвинуться вглубь области.

"Решением командования усилены наши оборонительные подразделения ВСУ, и оно уже реализуется. Противник локализован в "серой зоне", она не расширяется. Однако есть вопрос того, чтобы его до конца уничтожить и повылавливать в тех лесопосадках, где он мог спрятаться", — заявил Назар Волошин.

В то же время, на момент заявления продолжались бои в населенных пунктах, которые считаются "серой зоной".

На карте OSINT-проекта DeepState также можно увидеть, что населенные пункты, о захвате которых сообщили в Минобороны РФ, продолжают находиться в "серой зоне".

В Минобороны РФ заявили о захвате населенных пунктов на Харьковщине, но в ВСУ отрицают Фото: DeepStateMAP

Напомним, 11 мая в ВСУ рассказали о ситуации с российским наступлением на севере Харьковской области. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, перед врагом поставили задачу — оттянуть украинские резервы и ресурсы.

Также в ISW объяснили, зачем ВС РФ пошли в наступление на Харьков. По данным аналитиков, российские военные пытаются разжечь панику среди украинских военных, чтобы они перебросили личный состав и средства из Донецкой и Луганской областей в Харьковскую область.