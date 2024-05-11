"Серая зона" на Харьковщине: в ВСУ рассказали о ситуации на севере (видео)

Масштабная информационная кампания предшествовала наступлению российских военных в Харьковской области. Перед врагом поставили задачу — оттянуть украинские резервы и ресурсы, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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На севере Харьковщины образовалась так называемая "серая зона". По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, после отступления противника осенью 2022 года, ВС РФ не остановились идеально по линии границы. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Наступательным действиям врага (в Харьковской области, — ред.) предшествовала масштабная информационная кампания", — сказал Иван Тимочко.

Он отметил, что враг нагнетал ситуацию, заявлял, что должен превратить территорию в выжженную землю, угрожал уничтожением Харькова, рассказывал о так называемых "санитарных зонах", пытался задействовать ДРГ.

Тимочко отметил, что перед оккупантами стояла задача — оттянуть украинские резервы и ресурсы, однако на самом деле они пытались улучшить свое положение.

После того как ВС РФ отступили в Харьковской области осенью 2022 года, они не остановились идеально по линии границы. На той территории происходили артиллерийские бои, постоянное столкновение с ДРГ. Россияне не смогли выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта, а потому вглубь России образовалась линия, толщиной 5-10 километров, которая была ничейная, однако на территории РФ. Там не могли закрепиться или построить мощные фортификации ни украинцы, ни россияне, ведь сразу наносились удары. Для того чтобы украинские военные не смогли и в дальнейшем зайти на эту территорию, поставили задачу занять ее.

Напомним, 11 мая в партизанском движении "Атеш" сообщили, что российские военные отказываются от наступления в Харьковской области, ведь знают о качественных укреплениях на границе. Также противник был свидетелем неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны оккупантов.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 10 мая рассказали, что наступление противника на Харьковщине имеет стратегическую цель. В частности, оно направлено на подтягивание ВСУ к этому участку для того, чтобы у врага появилась возможность продвижения на других направлениях.