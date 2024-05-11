Не широкомасштабний наступ: що відбувається на півночі Харківщини (карта)

Російська ІПСО намагається посіяти паніку та завадити командуванню ЗСУ перекинути сили на гарячіші напрямки фронту на Сході. Противник хоче, аби українці не могли посилити свої ресурси, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Українські військові контролюють ситуацію на півночі Харківській області. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назара Волошина, широкомасштабного наступу противника немає. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Він наголосив, що Збройні сили Російської Федерації пішли в наступ у прикордонні Харківщини для того, аби спробувати відтягнути українські сили та резерви на новий напрямок фронту. Противнику це потрібно для того, аби українські військові не могли посилити свої ресурси.

"Широкомасштабного наступу на півночі Харківщини немає", — сказав Назар Волошин.

За його словами, є підстави вважати, що наразі Україна має справу з російською ІПСО, мета якої посіяти паніку та завадити командуванню перекинути резерви на спекотніші напрямки фронту на Сході.

Він додав, що протягом 10 травня підрозділи Нацгвардії знищили групу російських військових у Харківській області, йдеться про чотири БМП з особовим складом і вантажівку "Урал". Зокрема, ворожу групу було ліквідовано на підході під час спроби штурму після перетину кордону.

Наступ ЗС РФ на Харківщині

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 травня повідомили, що наступ російських військових у Харківській області має стратегічну мету. Його ціль — підтягнення українських сил до цієї ділянки фронту.

11 травня аналітики DeepState зауважили, що російські окупанти проводять активні бойові дії на різних ділянках фронту, на деяких з них у ворога спостерігається частковий успіх. Так противник намагається покращити своє тактичне положення на різних відтинках.