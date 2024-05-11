Британія передає найбільший в історії пакет військової допомоги Україні: що увійшло

У пакет військового фінансування, який Лондон оцінив у 500 млн фунтів, увійшли чотири мільйони боєприпасів і понад 1600 ракет. Також заявлено надання 160 бронеавтомобілів "Husky" TSV.

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Офіційний Лондон надає Україні найбільший в історії пакет військової та фінансової допомоги. Про це в соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що в пакет допомоги входить військове фінансування на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто приблизно 626,2 млн доларів США.

Також Великобританія надає життєво важливе обладнання, серед якого 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет і 400 автомобілів. Зокрема заявлено й 160 бронеавтомобілів "Husky" TSV. Вони призначені для виконання бойових завдань для підтримки або супроводу військ як на лінії фронту, так і в тилу.

Цей чотириколісний автомобіль тактичної підтримки завдовжки трохи більш ніж шість метрів також можна використовувати для транспортування припасів. Максимальна швидкість броньовика становить 60 км/год. Здатен перевозити чотирьох осіб.

Нагадаємо, 7 квітня в ЗМІ з'явилася інформація про передачу Україні броневиків із Британії.

Також нагадаємо, що 10 травня Державний департамент США схвалив екстрений продаж Україні ракетних комплексів HIMARS на суму близько 30 мільйонів доларів. У Держдепі пояснили, що Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси, які будуть профінансовані урядом Німеччини.

7 травня стало відомо, що частково визнане Косово підготувало для передачі Україні пакет військової допомоги, куди увійшли мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажні автомобілі для перевезення особового складу й озброєння, а також бронемашини й тактичні автівки для підтримки підрозділів у логістиці.