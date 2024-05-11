Британия передает крупнейший в истории пакет военной помощи Украине: что вошло

В пакет военного финансирования, который Лондон оценил в 500 млн фунтов, вошли четыре миллиона боеприпасов и более 1600 ракет. Также заявлено предоставление 160 бронеавтомобилей "Husky" TSV.

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Официальный Лондон предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной и финансовой помощи. Об этом в соцсети "Х" сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в пакет помощи входит военное финансирование на 500 миллионов фунтов стерлингов, то есть примерно 626,2 млн долларов США.

Также Великобритания предоставляет жизненно важное оборудование, среди которых 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 автомобилей. В том числе заявлено и 160 бронеавтомобилей "Husky" TSV. Они предназначены для выполнения боевых задач для поддержки или сопровождения войск как на линии фронта, так и в тылу.

Этот четырехколесный автомобиль тактической поддержки, длиной чуть более шести метров, также можно использовать для транспортировки припасов. Максимальная скорость броневика составляет 60 км/ч. Способен перевозить четырех человек.

Напомним, 7 апреля в СМИ появилась информация о передаче Украине броневиков из Британии.

Также напомним, что 10 мая Государственный департамент США одобрил экстренную продажу Украине ракетных комплексов HIMARS на сумму около 30 миллионов долларов. В Госдепе объяснили, что Украина обратилась с просьбой приобрести три ракетных комплекса, которые будут профинансированы правительством Германии.

Кроме того, 7 мая стало известно, что частично признанное Косово подготовило для передачи Украине пакет военной помощи, куда вошли минометные снаряды 120 мм, 60 мм, 81 мм, военные грузовые автомобили для перевозки личного состава и вооружения, а также бронемашины и тактические автомобили для поддержки подразделений в логистике.