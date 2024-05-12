В Бєлгороді зруйнувався цілий підʼїзд житлового будинку: що відомо (відео)

Унаслідок удару чи підриву впало 10 поверхів одного підʼїзду. Офіційна влада звинувачує в ударі Україну, але в соцмережах не заперечують, що відбувся вибух всередині.

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В російському Бєлгороді від удару чи підриву зруйнувався цілий підʼїзд багатоповерхівки. Фокус зібрав, що відомо про подію.

За словами губернатора Бєлгородської області Вʼячеслава Гладкова, руйнування сталося на вулиці Щорса у Бєлгороді, що на півдні міста. Поверхи склалися з десятого по перший. Нараз відомо про щонайменше 35 постраждалих і 5 загиблих. Під завалами ще можуть знаходитися люди. Звинувачують в ударі Україну. В соцмережах також припускають, що вибух міг бути всередині будинку.

В Міноборони РФ заявили, що Україна нібито запустила 6 ракет "Точка-У", 4 реактивних снаряди "Вампір" та 2 реактивних снаряди "Вільха". Зрештою стверджується, що уламки збитої "Точки-У" й пошкодили житловий будинок.

Українській військово-політичний оглядач "Інформаційного супротиву" Олександр Коваленко звертає увагу на відео моменту удару чи вибуху. На думку оглядача, потужність вибуху й близько не відповідає 122-мм реактивного снаряда. Траєкторія польоту не фіксується, як і прольот снаряда по діагоналі. Можна припустити, що це могло бути вільне, вертикальне падіння бомби, у якої не розкрилися крила УМПК.

Наразі російські війська наступають на півночі Харківської області, а відтак вони збільшили кількість авіаударів ОФАБ-500 та інших бомб. Раніше вже відбувалися випадкові "скиди" бомб, але без наслідків для цивільних.

"З цього можна зробити висновок, що це могло бути вільне, вертикальне падіння бомби, у якої не розкрився УМПК", — резюмував Коваленко.

В російському МНС називають подію в Бєлгороді надзвичайною подією з руйнацією частини дому в Бєлгороді.

Допис МНС про Бєлгород

Нагадаємо, 11 травня в британській розвідці повідомили, що з березня по квітень 2024 року в Бєлгородській області впало 20 авіабомб.

9 травня в Бєлгороді стався масований обстріл. Унаслідок чого постраждали місцеві.