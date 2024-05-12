В Белгороде обрушился целый подъезд жилого дома: что известно (видео)

В результате удара или подрыва упало 10 этажей одного подъезда. Официальные власти обвиняют в ударе Украину, но в соцсетях не исключают, что произошел взрыв внутри.

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В российском Белгороде от удара или подрыва разрушился целый подъезд многоэтажки. Фокус собрал, что известно о происшествии.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, разрушения произошли на улице Щорса в Белгороде, что на юге города. Этажи сложились с десятого по первый. На данный момент известно о по меньшей мере 35 пострадавших и 5 погибших. Под завалами еще могут находиться люди. Обвиняют в ударе Украину. В соцсетях также предполагают, что взрыв мог быть внутри дома.

В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы запустила 6 ракет "Точка-У", 4 реактивных снаряда "Вампир" и 2 реактивных снаряда "Вільха". В результате утверждается, что обломки сбитой "Точки-У" и повредили жилой дом.

Украинский военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко обращает внимание на видео момента удара или взрыва. По мнению обозревателя, мощность взрыва и близко не соответствует 122-мм реактивному снаряду. Траектория полета не фиксируется, как и пролет снаряда по диагонали. Можно предположить, что это могло быть свободное, вертикальное падение бомбы, у которой не раскрылись крылья УМПК.

Сейчас российские войска наступают на севере Харьковской области, а затем они увеличили количество авиаударов ОФАБ-500 и других бомб. Ранее уже происходили случайные "сбросы" бомб, но без последствий для гражданских.

"Из этого можно сделать вывод, что это могло быть свободное, вертикальное падение бомбы, у которой не раскрылся УМПК", — резюмировал Коваленко.

В российском МЧС называют произошедшее в Белгороде чрезвычайным происшествием с разрушением части дома в Белгороде.

Сообщение МЧС о Белгороде

Напомним, 11 мая в британской разведке сообщили, что с марта по апрель 2024 года в Белгородской области упало 20 авиабомб.

9 мая в Белгороде произошел массированный обстрел . В результате пострадали местные жители.