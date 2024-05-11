ВС РФ выпускают авиабомбы по Белгородщине: в Британии рассказали о проблемах врага

Россияне неоднократно случайно выпускали авиабомбы по собственной территории. С марта по апрель 2024 года в Белгородской области было сброшено 20 боеприпасов, рассказали в британской разведке.

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Вооруженные силы Российской Федерации не могут успешно применять свои авиабомбы по назначенным целям. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании 11 мая.

В оборонном ведомстве Британии напомнили, что 4 мая российский истребитель случайно выпустил авиабомбу ФАБ-500 по Белгороду в Российской Федерации. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил взрыв, однако не указал причину. Всего было повреждено 30 домов и десять автомобилей, ранения получили пять человек.

Однако это не был единичный случай. 18 февраля по селу Солоты в Белгородской области ударил ФАБ-250, в результате чего эвакуировали 150 местных жителей. В СМИ предполагали, что такие случаи — распространенное явление. Только в Белгородской области было случайно сброшено 20 боеприпасов с марта по апрель 2024 года.

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"Эти случаи указывают на постоянную неспособность России успешно применять свои боеприпасы по назначенным целям. Такие ошибки имеют разрушительные и летальные последствия для российского населения", — говорится в сообщении британской разведки.

Напомним, 4 мая в СМИ сообщили, что в Белгороде упала бомба, которую Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Харькову и области. В частности, снаряд упал на жилой сектор, в результате чего загорелся частный дом. Кроме этого, в результате инцидента были пострадавшие.

8 апреля в росСМИ отметили, что российские самолеты сбросили ряд авиабомб в Белгородской области. В течение трех недель это был 21-й подобный случай.