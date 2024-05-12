Обвал багатоповерхівки у Бєлгороді: росіяни не можуть визначитися, що "влучило" в будинок (відео)

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу на те, що росЗМІ пишуть про "влучання" у багатоповерхівку різного типу зброї — ATACMS, AASM HAMMER, Vampire, Точка-У, "Вільха".

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Російські пропагандисти губляться у "методичках" щодо версій причин обвалу будинку в російському Бєлгороді, який стався у неділю, 12 травня. Про це у своєму Telegram написав військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Зокрема, у міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що Київ нібито випустив 6 ракет "Точка-У", 4 реактивних снаряди "Вампір" і ще 2 реактивних снаряди "Вільха". За версією росіян, уламки збитої "Точки-У" і пошкодили житловий будинок.

Фото: скриншот

Водночас одні пропагандистські російські пабліки написали, що ЗСУ нібито застосували французьку авіабомбу AASM HAMMER, а інші стверджують, що це була ракета ATACMS.

Повідомлення росЗМІ про "вибух" у Бєлгороді Фото: скриншот Повідомлення росЗМІ про "вибух" у Бєлгороді Фото: скриншот

Також Цаплієнко зазначив, що снаряд РСЗВ не міг завдати таких масштабних руйнувань будинку.

Обвал будинку у Бєлгороді

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про обвал одного з під'їздів у десятиповерховому будинку на вулиці Щорса у Бєлгороді. У під'їзді 40 квартир. Під час евакуації мешканців із постраждалих квартир та розбору завалів стався частковий обвал покрівлі.

За попередньою інформацією, постраждали 19 осіб, серед них двоє дітей. Він наголосив, що загиблих поки не знайшли. Російський новинний портал Mash писав про загибель сімох людей.

У мережі з'явилися кадри моменту "удару". Українській військово-політичний оглядач "Інформаційного супротиву" Олександр Коваленко припустив, що обвал будинку міг статися внаслідок вільного, вертикального падіння бомби, у якої не розкрилися крила УМПК.

Нагадаємо, 4 травня у Бєлгороді впала керована авіабомба, яку російські військові ймовірно запускали по Харкову та області. Постраждало 5 людей

11 травня у британській розвідці заявили, що з березня по квітень цього року в Бєлгородській області впало 20 авіабомб.