Обвал многоэтажки в Белгороде: россияне не могут определиться, что "попало" в дом (видео)

Военный журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на то, что росСМИ пишут о "попадании" в многоэтажку разного типа оружия — ATACMS, AASM HAMMER, Vampire, Точка-У, "Ольха".

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Российские пропагандисты теряются в "методичках" относительно версий причин обвала дома в российском Белгороде, который произошел в воскресенье, 12 мая. Об этом в своем Telegram написал военный журналист Андрей Цаплиенко.

В частности, в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что Киев якобы выпустил 6 ракет "Точка-У", 4 реактивных снаряда "Вампир" и еще 2 реактивных снаряда "Ольха". По версии россиян, обломки сбитой "Точки-У" и повредили жилой дом.

Фото: скриншот

В то же время одни пропагандистские российские паблики написали, что ВСУ якобы применили французскую авиабомбу AASM HAMMER, а другие утверждают, что это была ракета ATACMS.

Сообщение росСМИ о "взрыве" в Белгороде Фото: скриншот Сообщение росСМИ о "взрыве" в Белгороде Фото: скриншот

Также Цаплиенко отметил, что снаряд РСЗО не мог нанести таких масштабных разрушений дому.

Обвал дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обвале одного из подъездов в десятиэтажном доме на улице Щорса в Белгороде. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жильцов из пострадавших квартир и разбора завалов произошел частичный обвал кровли.

По предварительной информации, пострадали 19 человек, среди них двое детей. Он подчеркнул, что погибших пока не нашли. Российский новостной портал Mash писал о гибели семерых человек.

В сети появились кадры момента "удара". Украинский военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко предположил, что обвал дома мог произойти вследствие свободного, вертикального падения бомбы, у которой не раскрылись крылья УМПК.

Напомним, 4 мая в Белгороде упала управляемая авиабомба, которую российские военные вероятно запускали по Харькову и области. Пострадало 5 человек

11 мая в британской разведке заявили, что с марта по апрель этого года в Белгородской области упало 20 авиабомб.