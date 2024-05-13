Сіра зона розширилась: Синєгубов розповів про тактику ЗС РФ у Харківській області (відео)

Голова ОВА розповів, що російські окупанти намагаються розтягнути лінію оборони. З його слів, ситуація в регіоні — важка, але контрольована.

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Окупаційні війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках. Їхня мета — розтягнути лінію фронту. Про це в ефірі телемарафону 13 травня повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Він підтвердив, що ЗС РФ продовжують спроби наступати у Харківській області. Зі слів керівника ОВА, основні напрями — північний, Вовчанський та Липецький. Він підкреслив, що оборонці стримують ворога й лише за останній час відбили приблизно 15 атак.

"Ситуація доволі важка, однак наші воїни всі абсолютно атаки ворога відбивають. Так, є збільшення сірої зони, є збільшення фактично лінії фронту. Тому, що ворог намагається її умисно розтягнути, атакуючи невеликими зокрема групами, але по нових напрямках", — розповів Синєгубов.

Він описав ситуацію на Харківщині як важку, але повністю контрольовану ЗСУ.

Бої у Харківській області: примусова евакуація дітей

Керівник ОВА підтвердив, що у регіоні триває евакуація місцевих мешканців. Вже було вивезено 5700 осіб, за 13 травня влада планує евакуювати ще 1600.

"Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання зокрема щодо примусової евакуації статусних дітей. Це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування", — зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що дітей с такими статусами примусово евакуюватимуть з приблизно 25 населених пунктів. Йдеться про Чугуївський, Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони.

Коментар Олега Синєгубова (про ситуацію в регіоні — з 0:23)

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що на тлі наступу ЗС РФ на півночі Харківської області був змінений командувач ОСУВ "Харків". Замість Юрія Галушкіна посаду обійняв Михайло Драпатий.

13 травня аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська захопили три села у Харківській області. Йдеться про населені пункти Мороховець, Олійникове та Зелене.