Серая зона расширилась: Синегубов рассказал о тактике ВС РФ в Харьковской области (видео)

Глава ОВА рассказал, что российские оккупанты пытаются растянуть линию обороны. По его словам, ситуация в регионе — тяжелая, но контролируемая.

Related video

Оккупационные войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям. Их цель — растянуть линию фронта. Об этом в эфире телемарафона 13 мая сообщил председатель обладминистрации Олег Синегубов.

Он подтвердил, что ВС РФ продолжают попытки наступать в Харьковской области. По словам руководителя ОВА, основные направления — северное, Волчанское и Липецкое. Он подчеркнул, что защитники сдерживают врага и только за последнее время отбили около 15 атак.

"Ситуация довольно тяжелая, однако наши воины все абсолютно атаки врага отражают. Да, есть увеличение серой зоны, есть увеличение фактически линии фронта. Потому, что враг пытается ее умышленно растянуть, атакуя небольшими в том числе группами, но по новым направлениям", — рассказал Синегубов.

Он описал ситуацию в Харьковской области как тяжелую, но полностью контролируемую ВСУ.

Бои в Харьковской области: принудительная эвакуация детей

Руководитель ОВА подтвердил, что в регионе продолжается эвакуация местных жителей. Уже было вывезено 5700 человек, за 13 мая власти планируют эвакуировать еще 1600.

"Только что завершили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы в том числе по принудительной эвакуации статусных детей. Это дети, которые имеют статус сироты или детей, лишенных родительской опеки", — отметил Синегубов.

Он уточнил, что детей с такими статусами будут принудительно эвакуировать из примерно 25 населенных пунктов. Речь идет о Чугуевском, Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

Комментарий Олега Синегубова (о ситуации в регионе — с 0:23)

Напомним, в СМИ сообщили, что на фоне наступления ВС РФ на севере Харьковской области был сменен командующий ОСГВ "Харьков". Вместо Юрия Галушкина должность занял Михаил Драпатый.

13 мая аналитики DeepState сообщили, что оккупационные войска захватили три села в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах Мороховец, Олейниково и Зеленое.