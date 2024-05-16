ЗС РФ активізувалися біля ще одного села під Бахмутом та наступали "танком-будкою" (відео)

Українські військові відбили ворожий штурм за допомогою Javelin та FPV-дронів. Під час штурму російські військові зазнали втрат.

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Збройні сили Російської Федерації активізувалися в районі Андріївки Донецької області. Під час штурму противник використав обшитий металевими пластинами "танк-будку". Про це повідомили аналітики DeepState вночі 16 травня.

"Московити пішли в штурм 6 одиницями техніки, серед яких можна вчергове помітити танк-будку, обшитий металевими пластинами. Але це не допомогло сховатися від ураження Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

ЗС РФ наступали біля Андріївки

Бійці 93-ї Окремої механізованої бригади відбили ворожий штурм на південному сході від Андріївки. Зокрема, окупантів зустріли бійці з Javelin та FPV-дронами.

За словами українських військових, росіяни останнім часом стали активними в районі Андріївки, проте це ненадовго. Під час подібних штурмів противник зазнає втрат та "скоро знову візьме "паузу" у збиранні нових сил".

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Аналітики опублікували ролик, у якому показали влучні удари по ворожій бойовій техніці. Після атаки відбувалися вибухи, а машини росіян палали й диміли.

Нагадаємо, 9 травня у ЗМІ повідомили, що в разі захоплення Часового Яру противнику буде легше захопити весь регіон. Після цього окупанти почнуть рухатися далі та можуть увірватися до центральних областей.

14 травня речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що ворог продовжує активні дії по всій лінії фронту. За його словами, ЗС РФ збільшили тиск у Запорізькій області.