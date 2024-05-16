ВС РФ активизировались возле еще одного села под Бахмутом и наступали "танком-будкой" (видео)

Украинские военные отбили вражеский штурм с помощью Javelin и FPV-дронов. Во время штурма российские военные понесли потери.

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Вооруженные силы Российской Федерации активизировались в районе Андреевки Донецкой области. Во время штурма противник использовал обшитый металлическими пластинами "танк-будку". Об этом сообщили аналитики DeepState ночью 16 мая.

"Московиты пошли в штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитую металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил обороны", — говорится в сообщении.

ВС РФ наступали возле Андреевки

Бойцы 93-й Отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм на юго-востоке от Андреевки. В частности, оккупантов встретили бойцы с Javelin и FPV-дронами.

По словам украинских военных, россияне в последнее время стали активными в районе Андреевки, однако это ненадолго. Во время подобных штурмов противник несет потери и "скоро снова возьмет "паузу" в сборе новых сил".

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Аналитики опубликовали ролик, в котором показали точные удары по вражеской боевой технике. После атаки происходили взрывы, а машины россиян пылали и дымили.

Напомним, 9 мая в СМИ сообщили, что в случае захвата Часового Яра противнику будет легче захватить весь регион. После этого оккупанты начнут двигаться дальше и могут ворваться в центральные области.

14 мая спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что враг продолжает активные действия по всей линии фронта. По его словам, ВС РФ увеличили давление в Запорожской области.