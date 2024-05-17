У Росії випробовують судно забезпечення аварійно-рятувальних робіт "Воєвода" (фото)

Корабель вирізняється "підвищеною комфортністю", у зв'язку з чим користувачі мережі іронічно зазначили, що "Воєводу" перебудували з яхти олігарха.

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У мережі з'явилися фотографії російського судна забезпечення аварійно-рятувальних робіт "Воєвода" проєкту 23700, який розпочав заводські ходові випробування, повідомляють профільні ресурси в РФ.

Судячи з інформації, корабель являє собою черговий довгобуд, оскільки його будівництво розпочато було ще у 2017 році, а за умовами контракту корабель мав бути переданий замовнику в листопаді 2019 року, проте цей термін багаторазово переносився. З чим пов'язані численні перенесення невідомо, але перший вихід на ходові випробування відбувся 13 травня 2024 року.

Після завершення випробувань "Воєводу" має отримати замовник — російське Міністерство промисловості й торгівлі. Але поки неясно, чи буде його залучено у військових операціях.

Корабель "Воєвода" Фото: topwar.ru

Судно проєкту 23700 створено на АТ "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар" у Калінінграді та призначене для забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт, а також транспортування і постачання маломірних пошуково-рятувальних плавзасобів.

"Воєвода" здатний нести на своєму борту чотири катери й приймати на борт два вертольоти. Водотоннажність судна становить 7500 тонн, довжина — 111 м, ширина — 24 м. Швидкість корабля — 22 вузли, а дальність плавання — 5000 миль.

Автори публікації пишуть, що "Воєвода" є судном "підвищеного комфорту", оскільки на його борту розміщено вісім житлових блоків зі спальнею, санвузлом і кабінетом, а також конференц-зал, кают-компанія пасажирів із буфетною, прохідні приміщення. У зв'язку з цим деякі користувачі іронічно зазначили, що судно "перебудували з яхти олігарха".

Корабель "Воєвода" Фото: topwar.ru

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