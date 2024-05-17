В России испытывают судно обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" (фото)

Корабль отличается "повышенной комфортностью", в связи с чем пользователи сети иронично отметили, что "Воеводу" перестроили из яхты олигарха.

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В сети появились фотографии российского судна обеспечения аварийно-спасательных работ "Воевода" проекта 23700, который начал заводские ходовые испытания, сообщают профильные ресурсы в РФ.

Судя по информации, корабль представляет собой очередной долгострой, так как его строительство начато было еще в 2017 году по условиям контракта должно было быть передано заказчику в ноябре 2019 года, однако этот срок многократно переносился. С чем связаны многочисленные переносы неизвестно, но первый выход на ходовые испытания состоялся 13 мая 2024 года.

После завершения испытаний "Воеводу" должен получить заказчик — российское Министерство промышленности и торговли. Но пока неясно, будет ли задействован в военных операциях.

Корабль "Воевода" Фото: topwar.ru

Судно проекта 23700 создано на АО "Прибалтийский судостроительный завод Янтарь" в Калининграде и предназначено для обеспечения проведения аварийно-спасательных работ, а также транспортировки и снабжения маломерных поисково-спасательных плавсредств.

"Воевода" способен нести на своем борту четыре катера и принимать на борт два вертолета. Водоизмещение судна составляет 7500 тонн, длина – 111 м, ширина – 24 м. Скорость корабля – 22 узла, а дальность плавания – 5000 миль.

Авторы публикации пишут, что "Воевода" является судном "повышенной комфортности", так как на его борту находятся восемь жилых блоков со спальней, санузлом и кабинетом, а также конференц-зал, кают-компания пассажиров с буфетной, проходные помещения. В связи с этим некоторые пользователи иронично отметили, что судно "перестроили из яхты олигарха".

Корабль "Воевода" Фото: topwar.ru

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