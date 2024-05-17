У США розробляють приманку DBD для захисту літаків ВМС: як працює система РЕБ

Інноваційна система захисту від компанії BAE Systems створюється на базі ALE-55. Вона випромінює потужні сигнали перешкод, щоб заплутати й відвести від літака ракети противника з радіолокаційним наведенням.

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Компанія BAE Systems була обрана ВМС США для розробки засобів протидії Dual Band Decoy (DBD). Це передова радіочастотна "глушилка" на базі буксируваної волоконно-оптичної приманки AN/ALE-55, призначена для захисту винищувачів від ворожих атак. Детально про розробку повідомили 15 травня оглядачі Army Recognition.

У матеріалі йдеться про те, що DBD — це найсучасніша система, ретельно розроблена для захисту літаків від ракетного перехоплення, яка повинна виводити з ладу ворожі радари та вводити в оману ракети, що підлітають.

Вона розробляється на основі системи радіоелектронної боротьби AN/ALE-55 компанії BAE Systems, яка випромінює потужні сигнали перешкод, щоб заплутати і відвести від літака ракети противника з радіолокаційним наведенням. Система під'єднується до бортового обладнання радіоелектронної боротьби літака через оптоволоконний кабель, забезпечуючи зв'язок і управління в режимі реального часу.

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Зазначається, що AN/ALE-55 пройшла бойові випробування і визнана ефективною в умовах підвищеної небезпеки, забезпечуючи критично важливий захист винищувачів у ході виконання бойових місій. У дводіапазонній приманці використовуються спеціалізовані інтегральні схеми компанії BAE Systems, які підвищують продуктивність і можливості при одночасному зменшенні розмірів, ваги та енергоспоживання.

Як повідомив директор напряму передових рішень компанії Дон Девідсон, DBD стане найважливішим компонентом стратегії Intrepid Shield — фірмового розроблення BAE Systems щодо забезпечення багаторівневого захисту повітряних платформ.

"Створюючи Dual Band Decoy ми спираємося на багаторічний успіх ALE-55 як потужної системи постановки перешкод. Вона забезпечує широкі можливості, які можуть бути встановлені на різних літаках і можуть бути модернізовані для боротьби з майбутніми загрозами", — заявив Девідсон.

Нагадаємо, Космічні сили США провели випробування віддаленого модульного терміналу (RMT), призначеного для протикосмічної радіоелектронної боротьби. Випробування проходило під контролем 4-ї випробувальної та оціночної ескадрильї Delta 12.