В США разрабатывают приманку DBD для защиты самолетов ВМС: как работает система РЭБ

Инновационная система защиты от компании BAE Systems создается на базе ALE-55. Она излучает мощные сигналы помех, чтобы запутать и отвести от самолета ракеты противника с радиолокационным наведением.

Related video

Компания BAE Systems была выбрана ВМС США для разработки средств противодействия Dual Band Decoy (DBD). Это передовая радиочастотная "глушилка" на базе буксируемой волоконно-оптической приманки AN/ALE-55, предназначенная для защиты истребителей от вражеских атак. Подробно о разработке сообщили 15 мая обозреватели Army Recognition.

В материале говорится, что DBD — это самая современная система, тщательно разработанная для защиты самолетов от ракетного перехвата, которая должна выводить из строя вражеские радары и вводить в заблуждение подлетающие ракеты.

Она разрабатывается на основе системы радиоэлектронной борьбы AN/ALE-55 компании BAE Systems, которая излучает мощные сигналы помех, чтобы запутать и отвести от самолета ракеты противника с радиолокационным наведением. Система подключается к бортовому оборудованию радиоэлектронной борьбы самолета через оптоволоконный кабель, обеспечивая связь и управление в режиме реального времени.

Важно

"К этому не были готовы": почему у партнеров Украины нет средств РЭБ для ВСУ

Отмечается, что AN/ALE-55 прошла боевые испытания и признана эффективным в условиях повышенной опасности, обеспечивая критически важную защиту истребителей в ходе выполнения боевых миссий. В двухдиапазонном приманке используются специализированные интегральные схемы компании BAE Systems, которые повышают производительность и возможности при одновременном уменьшении размеров, веса и энергопотребления.

Как сообщил директор направления передовых решений компании Дон Дэвидсон, DBD станет важнейшим компонентом стратегии Intrepid Shield — фирменно разработки BAE Systems по обеспечению многоуровневой защите воздушных платформ.

"Создавая Dual Band Decoy мы опираемся на многолетний успех ALE-55 как мощной системы постановки помех. Она обеспечивает широкие возможности, которые могут быть установлены на различных самолетах и могут быть модернизированы для борьбы с будущими угрозами", — заявил Дэвидсон.

Напомним, Космические силы США провели испытания удаленного модульного терминала (RMT) предназначенное для противокосмической радиоэлектронной борьбы. Испытание проходило под контролем 4-й испытательной и оценочной эскадрильи Delta 12.