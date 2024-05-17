Ракетний удар ЗС РФ по Одесі: від балістики постраждало п'ятеро людей, деталі

На місці вибуху балістичної ракети ЗС РФ почалась пожежа, повідомив голова ОВА. У Повітряних силах не повідомили про результат роботи сил ППО.

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Вдень 17 травня жителі Одеси чули три вибухи, які пролунали через шість хвилин після оголошення повітряної тривоги. Внаслідок чергової російської атаки отримали поранення п'ятеро українців. Про деталі обстрілу міський голова Одеси Геннадій Труханова розповів у Telegram-каналі.

О 16:27 Труханов попередив містян про загрозу удару балістичними ракетами ЗС РФ. Після цього протягом 18 хвилин він повідомив про три вибухи, які пролунали о 16:27, 16:29 та о 16:45. Внаслідок російського обстрілу отримали поранення троє одеситів, ідеться у дописі мера: їх доправили до лікарні.

Обстріл Одеси — Терехов про удар балістики 17 травня Фото: Скриншот

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ вдарили по Одещині ракетами, написали у Telegram-каналі "Суспільне Одеса". На місці влучання однієї з ракет почалась пожежа. Також він уточнив кількість постраждалих — їх п'ятеро, з них трьох відправили у шпиталь, ще двом надали допомогу на місці інциденту.

Обстріл Одеси — Кіпер про удар балістики 17 травня Фото: Скриншот

Тим часом про балістичну загрозу попереджали у Telegram-каналі Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння із південно-східного напрямку!" — допис опублікували о 15:14, за годину до російського удару по Одесі.

Водночас протягом 17 травня у Одесі та Одеській області оголошували повітряну тривогу шість разів. Інколи тривога тривала до 10 хвилин, інколи — до години та більше. Попередження про загрозу перед ударом балістики з'явилось за шість хвилин до моменту перших вибухів.

Обстріл Одеси — сигнали тривоги 17 квітня Фото: Скриншот

Командування Повітряними силами на момент публікації статті не повідомило, чим росіяни обстріляли Одещину і які результати роботи сил протиповітряної оборони.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші удари ЗС РФ по Одесі. Наприклад, 29 квітня ворог вдарив ракетою з касетною боєголовкою по ресторану "Палац Гаррі Поттера", внаслідок чого загинуло четверо цивільних людей, поранених — майже 30. Зокрема під удар потрапив ексрегіонал Сергій Ківалов, а серед загиблих виявився його колега по Міжнародному гуманітарному університету.

Ще один удар РФ відбувся 15 квітня. Тоді загинуло 16 українців, серед них — ексзаступник міського голови Одеси та ексначальник місцевої поліції.

Нагадуємо, вдень 17 травня було гучно у Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив про пожежу та двох загиблих. Тим часом триває наступ РФ на Харків: командувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація складна і ворог рветься вперед.