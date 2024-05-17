Ракетный удар ВС РФ по Одессе: от баллистики пострадали пять человек, детали

На месте взрыва баллистической ракеты ВС РФ начался пожар, сообщил глава ОВА. В Воздушных силах не сообщили о результате работы сил ПВО.

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Днем 17 мая жители Одессы слышали три взрыва, которые прогремели через шесть минут после объявления воздушной тревоги. В результате очередной российской атаки получили ранения пятеро украинцев. О деталях обстрела городской голова Одессы Геннадий Труханова рассказал в Telegram-канале.

В 16:27 Труханов предупредил горожан об угрозе удара баллистическими ракетами ВС РФ. После этого в течение 18 минут он сообщил о трех взрывах, которые прогремели в 16:27, 16:29 и в 16:45. В результате российского обстрела получили ранения трое одесситов, говорится в заметке мэра: их доставили в больницу.

Обстрел Одессы — Терехов об ударе баллистики 17 мая Фото: Скриншот

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по Одесской области ракетами, написали в Telegram-канале "Суспільне Одеса". На месте попадания одной из ракет начался пожар. Также он уточнил количество пострадавших — их пятеро, из них троих отправили в госпиталь, еще двум оказали помощь на месте инцидента.

Обстрел Одессы — Кипер об ударе баллистики 17 мая Фото: Скриншот

Тем временем о баллистической угрозе предупреждали в Telegram-канале Воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления!" — сообщение опубликовали в 15:14, за час до российского удара по Одессе.

При этом в течение 17 мая в Одессе и Одесской области объявляли воздушную тревогу шесть раз. Иногда тревога длилась до 10 минут, иногда — до часа и более. Предупреждение об угрозе перед ударом баллистики появилось за шесть минут до момента первых взрывов.

Обстрел Одессы — сигналы тревоги 17 апреля Фото: Скриншот

Командование Воздушными силами на момент публикации статьи не сообщило, чем россияне обстреляли Одесскую область и каковы результаты работы сил противовоздушной обороны.

Отметим, ранее Фокус писал о других ударах ВС РФ по Одессе. Например, 29 апреля враг ударил ракетой с кассетной боеголовкой по ресторану "Дворец Гарри Поттера", в результате чего погибло четверо гражданских людей, раненых — около 30. Среди прочих под удар попал экс-регионал Сергей Кивалов, а среди погибших оказался его коллега по Международному гуманитарному университету.

Еще один удар РФ состоялся 15 апреля. Тогда погибло 16 украинцев, среди них — экс-заместитель городского головы Одессы и экс-начальник местной полиции.

Напоминаем, днем 17 мая было громко в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о пожаре и двух погибших. Тем временем продолжается наступление РФ на Харьков: командующий ВСУ Александр Сирский сообщил, что ситуация сложная и враг рвется вперед.