Посилення мобілізації: як працює застосунок "Резерв+" для оновлення даних, — Міноборони

В Міноборони повідомили, що відбуваються DDOS-атаки на застосунок для обліку даних. Тому його робота дещо гальмується і доводиться чекати відповіді від реєстрів.

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Протягом перших годин роботи застосунку "Резерв+", створеному для посилення мобілізації в Україні, ним скористалось понад 100 тис. громадян. Застосунок можна встановити під операційні системи IOS та Android і протягом кількох хвилин оновити військово-облікові дані. Про роботу програми Міністерство оборони України розповіло на сторінці Facebook.

Мобілізація в Україні та застосунок для військовозобов'язаних

Посадовці Міноборони розповіли, що "Резерв+" для військовозобов'язаних, резервістів та призовників успішно запрацював 18 травня. Ним скористались близько 150 тис. українців. Зауважують, що у черзі стоять тисячі запитів на доступ і є певні негаразди з авторизацією. Причина негараздів — DDOS-атаки, які здійснює ворог.

Мобілізація в Україні - Міноборони про застосунок Резерв+ Фото: Скриншот

Як оновити дані в ТЦК — дистанційний спосіб

Застосунок "Резерв+" дає можливість онлайн передати територіальним центрам комплектування (ТЦК) актуальні дані для військового обліку.

Етапи оновлення даних для ТЦК:

завантажити та встановити "Резерв+". Для ОС IOS — за посиланням на AppStore, для Android — за посиланням на Google Play;

авторизуватись;

уточнити номер телефону, адресу проживання, електронну адресу;

побачити підтвердження, що дані оновлено;

дочекатись, поки інші дані військового обліку підтягнуться з державного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

На порталі Міноборони можна побачити 20-секундне відео, в якому детально описують, як працює "Резерв+".

Штрафи за ухилення — деталі

З 18 травня в Кодексі України про адміністративні правопорушення запрацює оновлена версія статті 210 — про ухилення від військового обліку. Згідно з вимогами закону про посилення мобілізації, українці призовного віку повинні оновити дані в ТЦК, інакше вони вважатимуться ухилянтами.

Який штраф за ухилення, якщо не оновити дані в ТЦК під час воєнного стану:

для громадян — 17-25,5 тис. грн;

для посадових осіб — 34-51 тис. грн.

Також є покарання за ухилення від мобілізації та військової служби — про це ідеться у статті 210-1:

для громадян — 43-51 тис. грн;

для посадових осіб — 154-203 тис. грн.

У Кримінальному кодексі є стаття 336, яка може покарати ухилянтів обмеженням волі. Раніше Фокус писав про судові вироки за цією статтею: наприклад, чоловік, який не з'явився у військову частину, отримав три роки колонії (при максимальному покаранні — п'ять років).

Зазначимо, Черкаський ТЦК відреагував на мобілізацію в Україні та оновлення закону про військовий облік. З цією метою 16 травня, на День вишиванки, військкоми завітали на засідання Канівської міськради та вручили повістки деяким депутатам.

Нагадуємо, 17 травні в Міноборони розповіли, що застосунок для оновлення даних в ТЦК вийшов у мінімальній робочій версії і його будуть доробляти.