Усиление мобилизации: как работает приложение "Резерв+" для обновления данных, — Минобороны

В Минобороны сообщили, что происходят DDOS-атаки на приложение для учета данных. Поэтому его работа несколько тормозится и приходится ждать ответа от реестров.

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В течение первых часов работы приложения "Резерв+", созданного для усиления мобилизации в Украине, им воспользовалось более 100 тыс. граждан. Приложение можно установить под операционные системы IOS и Android и в течение нескольких минут обновить военно-учетные данные. О работе мобильной программы Министерство обороны Украины рассказало на странице Facebook.

Мобилизация в Украине и приложение для военнообязанных

Чиновники Минобороны рассказали, что "Резерв+" для военнообязанных, резервистов и призывников успешно заработал 18 мая. Им воспользовались около 150 тыс. украинцев. Отмечают, что в очереди стоят тысячи запросов на доступ и есть определенные проблемы с авторизацией. Причина проблем — DDOS-атаки, которые осуществляет враг.

Мобилизация в Украине — Минобороны о приложении Резерв+ Фото: Скриншот

Как обновить данные в ТЦК — дистанционный способ

Приложение "Резерв+" дает возможность онлайн передать территориальным центрам комплектования (ТЦК) актуальные данные для воинского учета.

Этапы обновления данных для ТЦК:

скачать и установить "Резерв+". Для ОС IOS — по ссылке на AppStore, для Android — по ссылке на Google Play;

авторизоваться;

уточнить номер телефона, адрес проживания, электронный адрес;

увидеть подтверждение, что данные обновлены;

дождаться, пока другие данные воинского учета подтянутся из государственного реестра военнообязанных "Оберіг".

На портале Минобороны можно увидеть 20-секундное видео, в котором подробно описывают, как работает "Резерв+".

Штрафы за уклонение — детали

С 18 мая в Кодексе Украины об административных правонарушениях заработает обновленная версия статьи 210 — об уклонении от воинского учета. Согласно требованиям закона об усилении мобилизации, украинцы призывного возраста должны обновить данные в ТЦК, иначе они будут считаться уклонистами.

Какой штраф за уклонение, если не обновить данные в ТЦК во время военного положения:

для граждан — 17-25,5 тыс. грн;

для должностных лиц — 34-51 тыс. грн.

Также есть наказание за уклонение от мобилизации и военной службы — об этом говорится в статье 210-1:

для граждан — 43-51 тыс. грн;

для должностных лиц — 154-203 тыс. грн.

В Уголовном кодексе есть статья 336, которая может наказать уклонистов ограничением свободы. Ранее Фокус писал о судебных приговорах по этой статье: например, мужчина, который не явился в воинскую часть, получил три года колонии (при максимальном наказании — пять лет).

Отметим, Черкасский ТЦК отреагировал на мобилизацию в Украине и обновление закона о воинском учете. С этой целью 16 мая, в День вышиванки, военкомы посетили заседание Каневского горсовета и вручили повестки некоторым депутатам.

Напоминаем, 17 мая в Минобороны рассказали, что приложение для обновления данных в ТЦК вышло в минимальной рабочей версии и его будут дорабатывать.