Поранив ножем: на Дніпропетровщині українець напав на військового з ТЦК, — Сухопутні війська

Підозрюваний із Синельникового мав при собі холодну зброю, як повідомили в командуванні. Сержант ЗСУ отримав травму руки, але йому одразу надали медичну допомогу. Затриманому загрожує суворе покарання.

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У Дніпропетровській області українець скоїв збройний напад на військовослужбовця з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Деталями з цього приводу поділилися на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

Стався інцидент у місті Синельникове. Військовослужбовці з ТЦК 18 травня проводили заходи з оповіщення військовозобов'язаних громадян про мобілізацію. Один з українців мав при собі холодну зброю і напав на сержанта ЗСУ, тим самим поранивши його.

"У результаті нападу військовослужбовець ТЦК і СП отримав ножове поранення руки. Потерпілому надали всю необхідну медичну допомогу. Правоохоронні органи були оперативно проінформовані. Співробітники Національної поліції затримали нападника", — йдеться в повідомленні.

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Після інциденту було відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Також ця справа проходить за статтею про замах на вбивство. Підозрюваному загрожує суворе покарання, коли розслідування буде завершено.

У Сухопутних військах нагадали, що співробітники територіальних центрів комплектування є суб'єктами, які виконують службові обов'язки. Відповідно, образи чи перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки для порушників.

"Особовий склад ТЦК і СП укомплектований переважно військовослужбовцями, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що працівників ТЦК Одеси притягнули до відповідальності після того, як вони спробували силою витягнути чоловіка з маршрутки.

16 травня повідомлялося, що на Закарпатті прямо з вокзалу ТЦК забрав віцечемпіона України і відправив на полігон. Дружина спортсмена Віталія Лисака дії Мукачівського ТЦК вважає порушенням прав людини. У самому військкоматі інцидент поки що не коментували.