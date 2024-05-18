Посилення мобілізації: чи вручають повістки після оновлення даних в ЦНАПах

Закон про мобілізацію з новими правками набув чинності 18 травня. Військовозобов’язані мають актуалізувати інформацію про себе протягом 60 днів.

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Оновити особисті дані, як вимагає закон про мобілізацію, військовозобов’язані можуть через електронний кабінет у застосунку Резерв+ або прийти до ЦНАПу чи ТЦК та СП. Після оновлення даних повістку у Центрах надання адміністративних послуг не видають. Про це 18 травня заявила директор департаменту ЦНАП КМДА Наталія Шамрай у коментарі РБК-Україна.

"Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали", – пояснила Наталія Шамрай.

Для самих Центрів надання адмінпослуг оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція. Такими повноваженнями їх наділили тільки після того, як закон про мобілізацію вступив в силу.

"Я наголошую на тому, що оновлення даних – це лише одна із функцій ЦНАПів. Тим часом ми надаємо 450 видів різних адміністративних послуг, і ми не припиняємо їх надавати й зараз", – підкреслила чиновниця.

Які документи потрібні для оновлення даних через ЦНАП

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

Як працює оновлення даних через ЦНАП

У ЦНАПах військовозобов’язані мають надати актуальні дані про себе та підтвердити їх. Після цього адміністратор вносить дані в електронну систему, які автоматично підтягуються в реєстр "Оберіг". Далі видається витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Нагадаємо, 18 травня Фокус писав, кому з жінок потрібно сходити у ТЦК. Актуалізувати інформацію про себе потрібно зробити не лише чоловікам, але й деяким жінкам.