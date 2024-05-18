Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно сходити у ТЦК з 18 травня (інфографіка)

За новим законом військовозобов’язані мають актуалізувати інформацію про себе. Зробити це потрібно не лише чоловікам, але й деяким жінкам.

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18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані мають 60 днів на те, щоб оновити дані у ТЦК. В "Укрінформі" повідомили, яких категорій жінок стосується цей пункт.

Мобілізація жінок: кого чекають у ТЦК

Оновити свої військово-облікові дані або встати на облік з 18 травня мають жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту.

Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку

На військовому обліку відповідно до чинного законодавства мають стояти жінки, які мають освіту за наступними спеціальностями:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармація;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

фармація;

технології медичної діагностики та лікування;

патологія;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Однак мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною. Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням.

Спеціальності, з якими жінки мають стояти на військовому обліку Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у Міноборони наголосили, що оновити військово-облікові дані необхідно до 16 липня. Йти безпосередньо у ТЦК для цього не обов’язково, інформацію можна підтвердити або оновити й онлайн — через застосунок "Резерв+".

У міністерстві повідомили, що лише за перші години роботи застосунку ним вже скористались приблизно 150 тисяч громадян. Однак українців попередили, що через ворожі DDOS-атаки виникли певні проблеми з авторизацією.