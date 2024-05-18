Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно сходити у ТЦК з 18 травня (інфографіка)
За новим законом військовозобов’язані мають актуалізувати інформацію про себе. Зробити це потрібно не лише чоловікам, але й деяким жінкам.
18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані мають 60 днів на те, щоб оновити дані у ТЦК. В "Укрінформі" повідомили, яких категорій жінок стосується цей пункт.
Мобілізація жінок: кого чекають у ТЦК
Оновити свої військово-облікові дані або встати на облік з 18 травня мають жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту.
Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку
На військовому обліку відповідно до чинного законодавства мають стояти жінки, які мають освіту за наступними спеціальностями:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармація;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- фармація;
- технології медичної діагностики та лікування;
- патологія;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіологія та епідеміологія.
Однак мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною. Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням.
Нагадаємо, у Міноборони наголосили, що оновити військово-облікові дані необхідно до 16 липня. Йти безпосередньо у ТЦК для цього не обов’язково, інформацію можна підтвердити або оновити й онлайн — через застосунок "Резерв+".
У міністерстві повідомили, що лише за перші години роботи застосунку ним вже скористались приблизно 150 тисяч громадян. Однак українців попередили, що через ворожі DDOS-атаки виникли певні проблеми з авторизацією.