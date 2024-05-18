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Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно сходити у ТЦК з 18 травня (інфографіка)

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Фото: Міноборони України | Жінки можуть мобілізуватися в Україні лише добровільно (ілюстративне фото)

За новим законом військовозобов’язані мають актуалізувати інформацію про себе. Зробити це потрібно не лише чоловікам, але й деяким жінкам.

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18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані мають 60 днів на те, щоб оновити дані у ТЦК. В "Укрінформі" повідомили, яких категорій жінок стосується цей пункт.

Мобілізація жінок: кого чекають у ТЦК

Оновити свої військово-облікові дані або встати на облік з 18 травня мають жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту.

Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку

На військовому обліку відповідно до чинного законодавства мають стояти жінки, які мають освіту за наступними спеціальностями:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров’я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармація;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • фармація;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • патологія;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіологія та епідеміологія.

Однак мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною. Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням.

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Спеціальності, з якими жінки мають стояти на військовому обліку
Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у Міноборони наголосили, що оновити військово-облікові дані необхідно до 16 липня. Йти безпосередньо у ТЦК для цього не обов’язково, інформацію можна підтвердити або оновити й онлайн — через застосунок "Резерв+".

У міністерстві повідомили, що лише за перші години роботи застосунку ним вже скористались приблизно 150 тисяч громадян. Однак українців попередили, що через ворожі DDOS-атаки виникли певні проблеми з авторизацією.