В РФ уже тричі повідомили про "захоплення" Роботиного: у ЗСУ відреагували (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука, противник уже кілька разів за минулий тиждень робив гучні заяви про окупацію населеного пункту в Запорізькій області. Штурми дійсно фіксувалися, але вони безуспішні.

Related video

Російські окупанти продовжують наступальні дії не лише на сході України, а й на південному напрямку. Зокрема противник хоче взяти під свій контроль село Роботине в Запорізькій області. Деталями з цього приводу поділився начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, противник практично наскрізь прострілює село в Запорізькій області і регулярно атакує, проте йому так і не вдалося взяти його під свій контроль.

"Безуспішно вони його штурмували, в принципі, під час усього цього тижня, коли вони посилили тиск. Однак, за минулу добу на Роботине взагалі штурмів не було. Старомайорське — було три, Кринки — було шість", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо представник Сил оборони півдня прокоментував той факт, що росіяни вже кілька разів за минулий тиждень говорили про те, що їм нібито вдалося захопити населений пункт, від якого практично нічого не залишилося. Ситуація там справді складна, але заяви про окупацію не відповідають дійсності.

"Мабуть, уже втретє вони його "взяли" на цьому тижні. Тому ця інформація не відповідає дійсності. Втрат наших позицій не було... Воно (село, — ред.) прострілюється фактично наскрізь, з обох боків. Але вони його не зайняли. Принаймні воно точно перебуває під нашим вогневим контролем. Це як мінімум. І росіян там немає", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Водночас у Telegram-каналі аналітиків DeepState вранці 20 травня повідомили, що росіянам вдалося просунутися на південний схід і південь від села Роботине. Це можна побачити на оновленій інтерактивній карті.

У Силах оборони півдня розповіли про ситуацію на полі бою в Запорізькій області Фото: DeepStateMAP У Силах оборони півдня розповіли про ситуацію на полі бою в Запорізькій області Фото: DeepStateMAP

У Генеральному штабі ЗСУ не коментували ситуацію в районі села Роботине в крайньому зведенні.

Нагадаємо, 15 травня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що практично все Роботине Запорізької області — це сіра зона. Крім цього, українські військові контролюють усі заїзди з Новопрокопівки, яка розташована поруч.