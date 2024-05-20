В РФ уже трижды сообщили о "захвате" Работино: в ВСУ отреагировали (видео)

По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, противник уже несколько раз за прошлую неделю делал громкие заявления об оккупации населенного пункта в Запорожской области. Штурмы действительно фиксировались, но они безуспешные.

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Российские оккупанты продолжают наступательные действия не только на востоке Украины, но и на южном направлении. В частности противник хочет взять под свой контроль село Работино в Запорожской области. Деталями по этому поводу поделился начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, противник практически насквозь простреливают село в Запорожской области и регулярно атакует, однако ему так и не удалось взять его под свой контроль.

"Безуспешно они его штурмовали, в принципе, во время всей этой недели, когда они усилили давление. Однако, за прошедшие сутки на Работино вообще штурмов не было. Старомайорское — было три, Крынки — было шесть", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Отдельно представитель Сил обороны юга прокомментировал тот факт, что россияне уже несколько раз за прошедшую неделю говорили о том, что им якобы удалось захватить населенный пункт, от которого практически ничего не осталось. Ситуация там действительно сложная, но заявления об оккупации не соответствуют действительности.

"Видимо, уже третий раз они его "взяли" на этой неделе. Поэтому эта информация не соответствует действительности. Потерь наших позиций не было… Оно (село, — ред.) простреливается фактически насквозь, с обеих сторон. Но они его не заняли. По крайней мере оно точно находится под нашим огневым контролем. Это как минимум. И россиян там нет", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

При этом в Telegram-канале аналитиков DeepState утром 20 мая сообщили, что россиянам удалось продвинуться юго-восточнее и южнее села Работино. Это можно увидеть на обновленной интерактивной карте.

В Силах обороны юга рассказали о ситуации на поле боя в Запорожской области Фото: DeepStateMAP В Силах обороны юга рассказали о ситуации на поле боя в Запорожской области Фото: DeepStateMAP

В Генеральном штабе ВСУ не комментировали ситуацию в районе села Работино в крайней сводке.

Напомним, 15 мая лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что практически все Работино Запорожской области — это серая зона. Кроме этого, украинские военные контролируют все заезды из Новопрокоповки, которая расположена рядом.