Окупанти хочуть перейти до вуличних боїв у Вовчанську, — комбат ЗСУ (відео, карта)

Військовий Юрій Федоренко розповів, що на одному з напрямків вже вдалося стабілізувати ситуацію. З його слів, під час однієї з операцій кількох російських окупантів захопили у полон.

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Російські окупанти прагнуть розпочати вуличні бої у Вовчанську в Харківській області. Про ситуацію у місті 20 травня в ефірі телеканалу "Київ24" розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

З його слів, у напрямку Стрілеча–Глибоке українські війська вже майже повністю стабілізували ситуацію.

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Мало того, Силами оборони проводяться роботи щодо покращення свого положення, тобто вибиття противника із займаних ним позицій", — підкреслив комбат.

Він розповів, що в межах однієї з таких операцій захисники вибили ЗС РФ з декількох позицій. Окупантів, які "засіли", знищили, а декількох взяли у полон.

"Надалі будуть обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають в полоні у РФ", — зазначив Федоренко.

Військовий пояснив, що ворогу "дуже-дуже важливо затягнутися" у житлову забудову Вовчанська. Мета російських загарбників — перейти до вуличних боїв.

"Але на поточний момент Сили оборони достатньо наполегливо та потужно б'ють ворога. Тому ворогу не вдалося реалізувати поставлені ним цілі", — запевнив командир.

Нагадаємо, заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха повідомив, що українські війська контролюють 60% Вовчанська. З його слів, окупанти не полишають спроб відкинути ЗСУ, тож штурми не припиняються.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін припустив, що нині Росія і не розраховує захопити Харків, але намагається розтягнути ресурси України.