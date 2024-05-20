Оккупанты хотят перейти к уличным боям в Волчанске, — комбат ВСУ (видео, карта)
Военный Юрий Федоренко рассказал, что на одном из направлений уже удалось стабилизировать ситуацию. По его словам, во время одной из операций нескольких российских оккупантов захватили в плен.
Российские оккупанты стремятся начать уличные бои в Волчанске в Харьковской области. О ситуации в городе 20 мая в эфире телеканала "Киев24" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.
По его словам, в направлении Стрелечья — Глубокое украинские войска уже почти полностью стабилизировали ситуацию.
"Более того, Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций", — подчеркнул комбат.
Он рассказал, что в рамках одной из таких операций защитники выбили ВС РФ с нескольких позиций. Оккупантов, которые "засели", уничтожили, а нескольких взяли в плен.
"В дальнейшем будут обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену у РФ", — отметил Федоренко.
Военный объяснил, что врагу "очень-очень важно затянуться" в жилую застройку Волчанска. Цель российских захватчиков — перейти к уличным боям.
"Но на текущий момент Силы обороны достаточно настойчиво и мощно бьют врага. Поэтому врагу не удалось реализовать поставленные им цели", — заверил командир.
Напомним, заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил, что украинские войска контролируют 60% Волчанска. По его словам, оккупанты не оставляют попыток отбросить ВСУ, поэтому штурмы не прекращаются.
Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин предположил, что сейчас Россия и не рассчитывает захватить Харьков, но пытается растянуть ресурсы Украины.