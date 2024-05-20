Оккупанты хотят перейти к уличным боям в Волчанске, — комбат ВСУ (видео, карта)

Военный Юрий Федоренко рассказал, что на одном из направлений уже удалось стабилизировать ситуацию. По его словам, во время одной из операций нескольких российских оккупантов захватили в плен.

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Российские оккупанты стремятся начать уличные бои в Волчанске в Харьковской области. О ситуации в городе 20 мая в эфире телеканала "Киев24" рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, в направлении Стрелечья — Глубокое украинские войска уже почти полностью стабилизировали ситуацию.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Более того, Силами обороны проводятся работы по улучшению своего положения, то есть выбивание противника с занимаемых им позиций", — подчеркнул комбат.

Он рассказал, что в рамках одной из таких операций защитники выбили ВС РФ с нескольких позиций. Оккупантов, которые "засели", уничтожили, а нескольких взяли в плен.

"В дальнейшем будут обменяны на наших ребят, которые сейчас находятся в плену у РФ", — отметил Федоренко.

Военный объяснил, что врагу "очень-очень важно затянуться" в жилую застройку Волчанска. Цель российских захватчиков — перейти к уличным боям.

"Но на текущий момент Силы обороны достаточно настойчиво и мощно бьют врага. Поэтому врагу не удалось реализовать поставленные им цели", — заверил командир.

Напомним, заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха сообщил, что украинские войска контролируют 60% Волчанска. По его словам, оккупанты не оставляют попыток отбросить ВСУ, поэтому штурмы не прекращаются.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин предположил, что сейчас Россия и не рассчитывает захватить Харьков, но пытается растянуть ресурсы Украины.