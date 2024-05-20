"Майбутні тижні та місяці будуть вирішальними": Остін відкрив 22-е засідання "Рамштайну"

Очільник Пентагону наголосив, що виживання й успіх України мають вирішальне значення. Якщо Путін переможе, то інші "тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися до своїх суверенних сусідів і завоювати їх".

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У понеділок, 20 травня, відбувається 22-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч у режимі віртуального зв’язку стартувала о 15:00 за київським часом. Зі вступним словом на початку переговорів виступив глава Пентагону Ллойд Остін.

Міністр оборони США зазначив, що ця зустріч проходить у "момент виклику". За його словами, новий наступ росіян на Харків лише посилює важливість Контактної групи.

"Путінські загарбники розпочали черговий наступ на суверенну українську територію. І сили Кремля намагатимуться просунутися далі протягом наступних тижнів і спробують створити буферну зону вздовж українського кордону", — зауважив очільник Пентагону.

Остін зазначив, що Кремль продовжує посилювати бомбардування України: використовує російські ракети й іранські безпілотники, аби нанести удари по більшій кількості цивільних цілей і поставити під загрозу життя ще більшої кількості невинних українців.

"Тому протиповітряна оборона буде одним із головних питань нашого порядку денного сьогодні. І я закликатиму всіх наших шановних союзників і партнерів переоцінити свою здатність допомогти Україні отримати засоби протиповітряної оборони, яких вона так гостро потребує", — сказав він.

За словами, очільника Пентагону, союзники з Контактної групи "продовжують активізуватися", щоб задовольнити найнагальніші потреби України. Загалом партнери виділили понад 95 млрд доларів на безпекову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Остін додав, що "наступні тижні та місяці будуть вирішальними".

"Виживання й успіх України мають вирішальне значення для української, європейської та глобальної безпеки, зокрема безпеки Америки. Якщо Путін переможе, тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися до своїх суверенних сусідів і підкорити їх. Це залишить Європу під тінню Путіна та зробить світ більш жорстоким і хаотичним. Тому боротьба України за свободу й безпеку важлива для всіх нас. І я, як ніколи, рішуче налаштований забезпечити Україні все необхідне для досягнення успіху", — резюмував Остін.

Нагадаємо, 26 квітня відбулося 21-ше засідання "Рамштайну". Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів, на який Україна чекала протягом останніх пів року.

16 травня Bloomberg писало, що Сполучені Штати мають намір передати Україні додаткову батарею Patriot.