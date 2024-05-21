У Запоріжжі вулиці назвали на честь вбитих росіянами підлітків

Російські снайпери застрелили двох підлітків у Бердянську у червні 2023 року. До цього впродовж шести місяців загарбники тиснули на підлітків, обшукували їх.

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На сесії Запорізької міської ради депутати перейменували понад 100 вулиць та провулків міста. Причому одну вулицю розділили на дві, назвавши її на честь убитих росіянами підлітків Тіграна Оганнісяна й Микити Ханганова. Про це пише "Суспільне".

Віднині у Запоріжжі замість вулиці Лассаля з'явилися вулиця Тіграна Оганнісяна та вулиця Микити Ханганова.

Вбивство Тіграна Оганнісяна та вулиця Микити Ханганова

У червні 2023 року російські снайпери застрелили двох підлітків в Бердянську. Тіграну вистрелили в серце, а Микиті — в голову. До цього окупанти пів року тиснули на підлітків, проводячи їх обшуки. Оганнісяна викрадали та утримували в місцевій поліції, катували. Росіяни звинувачували підлітків у нібито поваленні опори на залізничну колію, що могло заблокувати залізничне сполучення з містом.

Ще до їхнього вбивства, 15 червня 2023 року, у Європарламенті ухвалили резолюцію з вимогою припинити переслідування українських підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова з окупованого Бердянська і дати їм можливість виїхати та контрольовану Україною територію.

Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова підтвердила, що підлітків Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова в окупованому Бердянську застрелили снайпери.

Правоохоронні органи України порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей.

Вбивство Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова

28 червня 2023 року стало відомо, що російські окупанти погодилися передати родичам тіла загиблих в окупованому Бердянську підлітків Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Також Фокус писав, що крім 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова, російські окупанти вбили 24-річного товарознавця з Бердянська Єгора Демченка.