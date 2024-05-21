В Запорожье улицы назвали в честь убитых россиянами подростков

Российские снайперы застрелили двух подростков в Бердянске в июне 2023 года. До этого в течение шести месяцев захватчики давили на подростков, обыскивали их.

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На сессии Запорожского городского совета депутаты переименовали более 100 улиц и переулков города. Причем одну улицу разделили на две, назвав ее в честь убитых россиянами подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Об этом пишет "Суспільне".

Отныне в Запорожье вместо улицы Лассаля появились улица Тиграна Оганнисяна и улица Никиты Ханганова.

Убийство Тиграна Оганнисяна и улица Никиты Ханганова

В июне 2023 года российские снайперы застрелили двух подростков в Бердянске. Тиграну выстрелили в сердце, а Никите — в голову. До этого оккупанты полгода давили на подростков, проводя их обыски. Оганнисяна похищали и удерживали в местной полиции, пытали. Россияне обвиняли подростков в якобы свержении опоры на железнодорожные пути, что могло заблокировать железнодорожное сообщение с городом.

Еще до их убийства, 15 июня 2023 года, в Европарламенте приняли резолюцию с требованием прекратить преследование украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска и дать им возможность выехать на контролируемую Украиной территорию.

Соучредитель Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова подтвердила, что подростков Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова в оккупированном Бердянске застрелили снайперы.

Правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по факту убийства детей.

Убийство Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

28 июня 2023 года стало известно, что российские оккупанты согласились передать родственникам тела погибших в оккупированном Бердянске подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Также Фокус писал, что кроме 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, российские оккупанты убили 24-летнего товароведа из Бердянска Егора Демченко.