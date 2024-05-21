В США успішно протестували ЗРК Patriot PAC-3 у морському варіанті: чому це важливо

Інтеграція зенітної ракети PAC-3 MSE у вертикальну пускову установку Mk41, що дозволить значно розширити можливості використання боєприпасів.

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Компанія Lockheed Martin успішно провела випробування зенітної ракети Patriot PAC-3 MSE з вертикальної контейнерної установки Mk41 Vertical Launch System. Про це повідомляє The War Zone.

Успішне перехоплення макета крилатої ракети з Patriot є значним кроком вперед для майбутньої інтеграції зенітно-ракетного комплексу на морські платформи. Це також може допомогти у потенційному масштабному конфлікті США з Китаєм.

У пресрелізі зазначається, що PAC-3 MSE в такій конфігурації вперше успішно випробувався у віртуалізованій системі озброєння комплексу Aegis.

Характеристики ракети PAC-3 MSE

"Ці системи можуть забезпечити США перевірену інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону (IAMD) зі зростаючим потенціалом, що допоможе захиститися від сучасних маневрених загроз", — заявив віцепрезидент зі стратегії та військово-морських програм Том Коупман.

Також зазначається, що зенітні ракети PAC-3 MSE здатні захищати від сучасних загроз, в тому числі балістичних ракет, крилатих та навіть гіперзвукових ракет за принципом Hit-to-Kill. У виданні зазначають, що Військово-морські сили розглядають загрозу ракет як значною, бо Китай та РФ розробляють та випускають різні види такого озброєння. Крилаті ракети дешевші за балістичні чи гіперзвукові, тому їхнє поширення є значним.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали, що США планують передати Україні ЗРК Patriot.

14 травня Німеччина заявила, що вони передали Україні третій ЗРК Patriot. Загальна сума допомоги на 2024 становитиме 7 млрд євро.