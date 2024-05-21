В США успешно протестировали ЗРК Patriot PAC-3 в морском варианте: почему это важно

Интеграция зенитной ракеты PAC-3 MSE в вертикальную пусковую установку Mk41 позволит значительно расширить возможности использования боеприпасов.

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Компания Lockheed Martin успешно провела испытания зенитной ракеты Patriot PAC-3 MSE с вертикальной контейнерной установки Mk41 Vertical Launch System. Об этом сообщает The War Zone.

Успешный перехват макета крылатой ракеты с Patriot является значительным шагом вперед для будущей интеграции зенитно-ракетного комплекса на морские платформы. Это также может помочь в потенциальном масштабном конфликте США с Китаем.

В пресс-релизе отмечается, что PAC-3 MSE в такой конфигурации впервые успешно испытывался в виртуализированной системе вооружения комплекса Aegis.

Характеристики ракеты PAC-3 MSE

"Эти системы могут обеспечить США проверенную интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону (IAMD) с растущим потенциалом, что поможет защититься от современных маневренных угроз", — заявил вице-президент по стратегии и военно-морским программам Том Коупман.

Также отмечается, что зенитные ракеты PAC-3 MSE способны защищать от современных угроз, в том числе баллистических ракет, крылатых и даже гиперзвуковых ракет по принципу Hit-to-Kill. В издании отмечают, что Военно-морские силы рассматривают угрозу ракет как значительную, потому что Китай и РФ разрабатывают и выпускают различные виды такого вооружения. Крылатые ракеты дешевле баллистических или гиперзвуковых, поэтому их распространение является значительным.

Напомним, 16 мая СМИ писали, что США планируют передать Украине ЗРК Patriot.

14 мая Германия заявила, что они передали Украине третий ЗРК Patriot. Общая сумма помощи на 2024 год составит 7 млрд евро.