У ТЦК ще немає підстав доставляти людину для оновлення даних, — правозахисник (відео)

До 18 липня в працівників військкоматів немає законних підстав примусово доставляти людину для "звірки" персональних даних, вважає виконавчий директор Української Гельсінської спілки.

Related video

Із 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобовʼязаним громадянам потрібно оновити військово-облікові дані протягом 60 днів. І поки не сплив цей двомісячний термін, у працівників військкоматів відсутні підстави силоміць доставляти людину для оновлення персональних даних. Про це в ефірі "Київ24" заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

За його словами, у представників ТЦК наразі немає підстав, щоб примусово доправляти людину для проведення звірки персональних даних.

"До спливу цього терміну двох місяців", — уточнив він.

Павліченко наголосив, що представники територіальних центрів можуть лише вручити повістку на звірку персональних даних, і в такому випадку громадянин матиме конкретніший визначений термін. Але, за його словами, це дублювання двох процедур. Оскільки одна процедура передбачена законом у 60 днів, а інша процедура – це коли особа отримає повістку.

Загалом же, зазначив він, є три варіанти повісток: для звірки персональних даних, для проходження ВЛК та безпосередньо мобілізаційна.

Нагадаємо, вже в червні українці зможуть показувати працівникам ТЦК або поліціянтам QR-код замість військового квитка.

Також Фокус писав, що в Івано-Франківській області засудили ухилянта-рецидивіста. Він заявив, що не прийшов у ТЦК за повісткою, бо "побоявся".