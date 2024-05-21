У ТЦК еще нет оснований доставлять человека для обновления данных, — правозащитник (видео)

До 18 июля у работников военкоматов нет законных оснований принудительно доставлять человека для "сверки" персональных данных, считает исполнительный директор Украинского Хельсинского союза.

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С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому военнообязанным гражданам нужно обновить военно-учетные данные в течение 60 дней. И пока не истек этот двухмесячный срок, у работников "военкоматов" отсутствуют основания силой доставлять человека для обновления персональных данных. Об этом в эфире "Киев24" заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

По его словам, у представителей ТЦК пока нет оснований, чтобы принудительно приводить человека для проведения сверки персональных данных.

"До истечения этого срока двух месяцев", — уточнил он.

Павличенко отметил, что представители территориальных центров могут только вручить повестку на сверку персональных данных и в таком случае гражданин будет иметь более конкретный определенный срок. Но, по его словам, это дублирование двух процедур. Поскольку одна процедура предусмотрена законом в 60 дней, а другая процедура — это когда лицо получит повестку.

В целом же, отметил он, есть три варианта повесток: для сверки персональных данных, для прохождения ВВК и непосредственно мобилизационная.

Напомним, уже в июне украинцы смогут показывать работникам ТЦК или полицейским QR-код вместо военного билета.

Также Фокус писал, что в Ивано-Франковской области осудили уклониста-рецидивиста. Он заявил, что не пришел в ТЦК по повестке, потому что "побоялся".