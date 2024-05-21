"Не варто недооцінювати: РФ розгорнула велике угруповання на півночі Харківщини, — ОСУВ

За словами речника Назара Волошина, Силам оборони частково вдалося повернути свої позиції, однак росіян ще чимало.

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Рішучі дії Сил оборони на Харківському напрямку змусили російських окупантів суттєво знизити активність і частково повернути позиції, захоплені окупантами. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, ворог зазнає великих втрат, до того ж відомо про захоплення росіян у полон. Водночас суттєвого підсилення противником своїх підрозділів із інших напрямків не було помічено.

"Не варто недооцінювати ворога, оскільки в нього поблизу північних кордонів із Харківською областю розгорнуто велике угруповання військ, і саме звідти, можливо, частково ворог і поповнюватиме свої запаси тих сил і засобів, які уже знищені за більше як тиждень бойових дій саме на Харківщині. Є ймовірність того, що ворог заводить певні сили та засоби, однак вони нашими Силами оборони знищуються", — додав він.

Назар Волошин додав, що в український полон потрапляє велика кількість окупантів. Він зазначив, що серед них є російські військовослужбовці, які добровільно здаються в полон на Харківському й інших напрямках.

"Вони всілякими методами сигналізують нашим дронам, виходять на українські позиці, піднімають прапори й таблички різні. І це не поодинокі випадки. Бо це їм зберігає життя", — сказав військовий.

20 травня стало відомо, що заступник командира Третьої штурмової бригади й майор ЗСУ Максим Жорін висловив переконання в неможливості російських Збройних сил узяти Харків. Ба більше, на його думку, це питання не на порядку денному.

16 травня Фокус писав, що ЗС РФ продовжують наступ на Харків і мають просування в чотирьох точках. Перші дві точки розташовані на північному напрямку, біля Липців і Вовчанська. Інша пара — на Куп'янському напрямку.