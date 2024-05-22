США передали Кенії зброю на $60 млн, яку могли відправити Україні, — Politico

Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси та броньований транспорт. Республіканці вважають, що постачання цього озброєння могли б допомогти Україні.

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Високопоставлені республіканці звинуватили адміністрацію президента США Джо Байдена у відправленні кенійським військам, дислокованим у Гаїті, військового обладнання вартістю десятки мільйонів доларів. Про це пише Politico.

Ці озброєння, на їхню думку, могли б піти на допомогу Україні.

У листі до держсекретаря Ентоні Блінкена голова Комітету у закордонних справах Майкл Макколл (представляє в Конгресі Техас) і представник Сенатського комітету у закордонних справах Джим Ріш (штат Айдахо) висловилися з критикою на адресу адміністрації за використання спеціальних президентських повноважень (PDA), щоб виділити військову допомогу зі складів армії США на 60 млн для боротьби з угрупованнями в Гаїті.

Йдеться про стрілецьку зброю, боєприпаси та броньований транспорт. Кенійські сили мають дислокуватися на острові в четвер, 23 травня, у день, коли президент Кенії Вільям Руто проведе зустріч із представниками США у Вашингтоні.

Безпрецедентне використання PDA з боку президента викликає питання, йдеться в листі. Простіше кажучи, адміністрація поспішає фінансувати невизначене і безстрокове військове втручання на території Гаїті без схвалення Конгресу.

Республіканці впродовж місяців висловлювали сумніви в тому, чи справді план США щодо Гаїті виявиться успішним. План не передбачає конкретних термінів і того, як саме мають витрачатися кошти США на цю військову участь. До всього іншого, є думка, що військова підтримка Гаїті може піти на шкоду Україні, оскільки ЗСУ також отримують озброєння зі складів американської армії.

В армії США підраховують, що можна передати Гаїті, але при цьому країна конкурує з Україною за це обладнання, сказав представник республіканців на умовах анонімності.

У Держдепартаменті, своєю чергою, відповіли, що підтримка народу Гаїті не заважає підтримувати Україну.

Нагадаємо, що на початку березня банди Гаїті атакували аеропорт і поліцейську академію.

Також повідомлялося, що на Гаїті запроваджували надзвичайний стан, оскільки з в'язниці втекли тисячі засуджених.