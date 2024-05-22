США передали Кении оружие на $60 млн, которое могли отправить Украине, — Politico

Речь о стрелковом оружии, боеприпасах и бронированном транспорте. Республиканцы считают, что поставки этого вооружения могли бы помочь Украине.

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Высокопоставленные республиканцы обвинили администрацию президента США Джо Байдена в отправке кенийским войскам, дислоцированным в Гаити, военного оборудования стоимостью десятки миллионов долларов. Об этом пишет Politico.

Эти вооружения, по их мнению, могли бы пойти в помощь Украине.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену глава Комитета по иностранным делам Майкл Макколл (представляющий в Конгрессе Техас) и представитель Сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш (штат Айдахо) высказались с критикой в адрес администрации за использование специальных президентских полномочий (PDA), чтобы выделить военную помощь со складов армии США на 60 млн для борьбы с группировками в Гаити.

Речь о стрелковом оружии, боеприпасах и бронированном транспорте. Кенийские силы должны дислоцироваться на острове в четверг 23 мая, в день, когда президент Кении Уильям Руто проведет встречу с представителями США в Вашингтоне.

Беспрецедентное использование PDA со стороны президента вызывает вопросы, говорится в письме. Проще говоря, администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное военное вмешательство на территории Гаити без одобрения Конгресса.

Республиканцы на протяжении месяцев высказывали сомнения в том, действительно ли план США по Гаити окажется успешным. План не предусматривает конкретных сроков и того, как именно должны расходоваться средства США на это военное участие. Ко всему прочему, есть мнение, что военная поддержка Гаити может пойти в ущерб Украине, поскольку ВСУ также получают вооружения со складов американской армии.

В армии США подсчитывают, что можно передать Гаити, но при этом страна конкурирует с Украиной за это оборудование, сказал представитель республиканцев на условиях анонимности.

В Госдепартаменте, в свою очередь, ответили, что поддержка народа Гаити не мешает поддерживать Украину.

Напомним, что в начале марта банды Гаити атаковали аэропорт и полицейскую академию.

Также сообщалось, что на Гаити вводилось чрезвычайное положение, поскольку из тюрьмы сбежали тысячи осужденных.