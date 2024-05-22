Україні потрібно надати дозвіл на атаки по об'єктах у РФ зброєю зі США: в РНБО назвали причину

На думку Олександра Литвиненка, варто розуміти, що Україна не є кінцевою метою Володимира Путіна, він на цьому не зупиниться.

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Якби ЗСУ могли використовувати американське озброєння для атак по цілях по території РФ, це не дало б змоги росіянам почати новий наступ. Таку думку секретар РНБО Олександр Литвиненко озвучив в інтерв'ю виданню Financial Times.

За його словами, нового наступу ЗС РФ вдасться уникнути, якщо ЗСУ отримають дозвіл використовувати американські далекобійні ракети та інші види озброєння для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах.

Крім того, Литвиненко прокоментував ситуацію з російським наступом на північному сході Харківщини.

"Наші сили виконали велику роботу, щоб зупинити російську армію. Що може статися в найближчі місяці, я не можу сказати. Проте зараз ми стабілізували ситуацію", – повідомив Литвиненко.

Водночас він додав, що хоча зараз у російського Володимира Путіна немає достатньої кількості військ, щоб захопити Харків, не варто виключати, що ворог може спробувати захопити місто у майбутньому. На думку Олександра Литвиненка, нещодавні перестановки у військовому керівництві Росії свідчать, що Путін "готується до тривалої й більшої війни із Заходом, з НАТО".

"Україна важлива, але це не кінцева мета. Путін не зупиниться на цьому", — застеріг Литвиненко.

Водночас чиновник переконаний, що разом зі скасуванням обмежень на використання зброї партнери України повинні посилити санкційний тиск на Кремль. За словами Литвиненка, росіяни у великих кількостях виробляють крилаті балістичні ракети та безпілотники. Водночас через вплив санкцій у Росії стало мало нових технологічних розробок, і основну увагу там приділяють виробництву і модернізації зброї радянських часів.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський розповів про переговори Києва з міжнародними партнерами щодо використання ними озброєння для ударів по військовій техніці РФ на кордоні та далі всередині цієї країни. Проте "поки нічого позитивного немає".

Також Фокус писав, що держсекретар США Ентоні Блінккен 15 травня заявив, що США заохочують і не сприяють ударам України по російських об'єктах американською зброєю, проте остаточне рішення повинне ухвалювати українське керівництво.