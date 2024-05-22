Украине нужно предоставить разрешение на атаки по объектам в РФ оружием из США: в СНБО назвали причину

По мнению Александра Литвиненко, следует понимать, что Украина не является конечной целью Владимира Путина, он на этом не остановится.

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Если бы ВСУ могли использовать американское вооружение для атак по целям по территории РФ, это не позволило бы россиянам начать новое наступление. Такое мнение секретарь СНБО Александр Литвиненко озвучил в интервью изданию Financial Times.

По его словам, нового наступления ВС РФ удастся избежать, если ВСУ получат разрешение использовать американские дальнобойные ракеты и другие виды вооружения для ударов по российским складам оружия, логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Литвиненко прокомментировал ситуация с российским наступлением на северо-востоке Харьковщины.

"Наши силы проделали большую работу, чтобы остановить российскую армию. Что может произойти в ближайшие месяцы, я не могу сказать. Однако сейчас мы стабилизировали ситуацию", — сообщил Литвиненко.

В то же время он добавил, что хотя сейчас у российского Владимира Путина нет достаточного количества войск, чтобы захватить Харьков, не стоит исключать, что враг может попытаться захватить город в будущем. По мнению Александра Литвиненко, недавние перестановки в военном руководстве России свидетельствуют, что Путин "готовится к длительной и большей войне с Западом, с НАТО".

"Украина важна, но это не конечная цель. Путин не остановится на этом", — предостерег Литвиненко.

При этом чиновник убежден, что вместе с отменой ограничений на использование оружия партнеры Украины должны усилить санкционное давление на Кремль. По словам Литвиненко, россияне в больших количествах производят крылатые баллистические ракеты и беспилотники. В то же время из-за влияния санкций в России стало мало новых технологических разработок, и основное внимание там уделяют производству и модернизации оружия советских времен.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах Киева с международными партнерами относительно использования ими вооружения для ударов по военной технике РФ на границе и далее внутри этой страны. Однако "пока ничего положительного нет".

Также Фокус писал, что госсекретарь США Энтони Блинккен 15 мая заявил, что США поощряют и не способствуют ударам Украины по российским объектам американским оружием, однако окончательное решение должно принимать украинское руководство.